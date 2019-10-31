Selimiye Kışlası korosu, Kadıköy'de konser verdi.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL, () TÜRKİYE Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yıldönümü kapsamında, 1. Ordu Bando Komutanlığı Selimiye Kışlası korosu, Kadıköy Meydanı'nda konser verdi.



Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yıl dönümü kapsamında İstanbul ve Türkiye genelinde birçok noktada törenlerle kutlama programları düzenlendi. Kadıköy İskelesinin önünde 1. Ordu Bando Komutanlığı Selimiye Kışlası korosu, İstanbullulara konser verdi. Ulusal ve askeri marşların yanı sıra bilindik şarkılarla türküleri seslendiren Selimiye Kışlası korosu, kendilerini dinleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Askerler konseri dinleyenlere Türk Bayrağı dağıttı. Kadıköy meydanında kurulan sahnedeki konsere vatandaşlar, ellerinde Türk Bayraklarını sallayarak seslendirilen eserlere eşlik etti. Konseri vapurda görenler ise cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.





“BUGÜNÜ BİZE YAŞATANLARA MİNNETTARIZ"



Konseri izleyenlerden Selvar Göktaş, “Çok mutluyuz. Üsküdar'dan geliyoruz. Orada da bir etkinliğe katılmıştık, burada da bunu görünce dayanamadık. Burada da duruyoruz ve eşlik ediyoruz. Bu coşkuyu yaşamak çok keyifli. Teşekkür ediyoruz, minnettarız bugünü bize yaşatanlara" derken, Hülya Açıkel, “Bugünü bize bağışlayanlara minnettarız. Onlar zorlukları yaşamışlar ama biz keyfini sürüyoruz" diye konuştu.



Murat Özülkü de, “Onurluyuz, gururluyuz. Atatürk'ü çok seviyoruz. Her zaman yanındayız" şeklinde konuşurken, Scooterları ile spora giderken konseri görüp izleyen Başak Özkaragöz, “Özel günlerin ve bayramların unutulmaması için her özel günde böyle güzel konserler verilmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.



