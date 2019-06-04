Selimiye'de bayramlaşma

Ali Can ZERAY/EDİRNE,() - EDİRNE'de tarihi Selimiye Camii'nde Ramazan Bayramı coşkusu yaşandı.

Edirneliler bayram namazında Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'ne akın etti. Yaklaşık 10 bin kişilik cami tamamen dolarken bazı vatandaşlar yoğunluktan dolayı namazlarını cami avlusunda kıldı. Bayram namazını tarihi camide kılan İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar ve Edirne Valisi Ekrem Canalp, namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma nedeniyle cami içinde uzun kuyruk oluştu.

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