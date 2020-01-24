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Selimiye Camii’nde ‘yağmur’ duası
GENEL 24.01.2020, 15:21
EDİRNE'de yaşanan kuraklık nedeniyle Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) tarafından Selimiye Camii'nde yağmur duası yapıldı. İl Müftüsü Emrullah Üzüm, camiyi dolduran cemaatle birlikte, yağış için dua etti.
Edirne Selimiye Camii’nde, SÜTÜB organizasyonunda yağmur duası gerçekleştirildi. Yağmur duası için merkeze bağlı çok sayıda köyden vatandaş da camiye akın etti. Selimiye Camii’nden okunan dua Edirne merkez ve köylerdeki camilerden de eş zamanlı olarak yayınlanarak buralardaki cemaatin de duaya katılımı sağlandı. Namaz öncesi açıklama yapan SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, özellikle ekilen buğdayların yağmura ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Uzun yıllardır görülmeyen bir kuraklık olduğunu söyleyen Birlik Başkanı Suiçmez, "Uzun yıllardan beri görmediğimiz bir kuraklık var. Yaklaşık 3 aydan beri doğru düzgün yağış alamıyor bölgemiz. Köylerimizi geziyoruz, üreticilerimizden de bu mevsimde de bir yağmur duası yapılması noktasında ciddi bir talep geldi. Biz de Edirne SÜTÜB olarak bir organizasyon yaptık. Dedik ki, köylerimizin hepsine ilan verelim, tek bir merkezden yani Edirne’nin en büyük şaheseri Selimiye’den dua edelim. Bizim duamız hem yağmur duası, hem de şükür duası. Ama bu arada tabi buğdaylarımızın da ciddi anlamda yağışa ihtiyacı var. İnşallah dualarımız kabul olur ve çiftçimizin yüzü daha da güler" dedi. Kılınan öğle namazının ardından cemaate ayran ve pilav ikram edildi.
Edirne Selimiye Camii’nde, SÜTÜB organizasyonunda yağmur duası gerçekleştirildi. Yağmur duası için merkeze bağlı çok sayıda köyden vatandaş da camiye akın etti. Selimiye Camii’nden okunan dua Edirne merkez ve köylerdeki camilerden de eş zamanlı olarak yayınlanarak buralardaki cemaatin de duaya katılımı sağlandı. Namaz öncesi açıklama yapan SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, özellikle ekilen buğdayların yağmura ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Uzun yıllardır görülmeyen bir kuraklık olduğunu söyleyen Birlik Başkanı Suiçmez, "Uzun yıllardan beri görmediğimiz bir kuraklık var. Yaklaşık 3 aydan beri doğru düzgün yağış alamıyor bölgemiz. Köylerimizi geziyoruz, üreticilerimizden de bu mevsimde de bir yağmur duası yapılması noktasında ciddi bir talep geldi. Biz de Edirne SÜTÜB olarak bir organizasyon yaptık. Dedik ki, köylerimizin hepsine ilan verelim, tek bir merkezden yani Edirne’nin en büyük şaheseri Selimiye’den dua edelim. Bizim duamız hem yağmur duası, hem de şükür duası. Ama bu arada tabi buğdaylarımızın da ciddi anlamda yağışa ihtiyacı var. İnşallah dualarımız kabul olur ve çiftçimizin yüzü daha da güler" dedi. Kılınan öğle namazının ardından cemaate ayran ve pilav ikram edildi.
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