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Selim'deki köyleri sağanak ve dolu vurdu

Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS'ın Selim ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu, sele neden oldu, birçok ev ve ahırın içi suyla doldu. Kümes hayvanları da telef oldu. İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde yağmur ve dolu nedeniyle...

Selim'deki köyleri sağanak ve dolu vurdu

Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS'ın Selim ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu, sele neden oldu, birçok ev ve ahırın içi suyla doldu. Kümes hayvanları da telef oldu.
İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde yağmur ve dolu nedeniyle birçok ev ve ahırın içi suyla doldu. Baykara köyünde Pehlül Gül'e ait ev, ahır ve kileri su bastı. Gül'ün ahırında bulunan 50 kümes hayvanı telef olurken, büyükbaşlar ise köylüler tarafından kurtarıldı. Evin içi çamurla doldu. Gül, yağmurun şiddetini artırdığını ifade ederek, "Herşey bir anda oldu. Ev ve ahır su içinde kaldı. Ahırın yarısına kadar su doldu, komşular geldi onların yardımıyla hayvanlarımızı kurtardık. Ama kümes hayvanlarını kurtaramadık, 50 tanesi de telef oldu. Yetkililerin yardımlarını bekliyoruz mağdur olduk evi kullanamıyoruz" dedi.
Sade Gül Yaşar da "Yağmurun kuvvetli olmasıyla böyle bir afet yaşadık. Çoluk çocuk perişandı evdekiler bağırıyordu. Kazlar, tavuklar hep telef oldu, diğer hayvanları zor kurtardık. Ben ilk defa böyle birşey gördüm, böyle birşey yaşamadım. Köylüler olmasaydı bunlar da boğulmuştu" diye konuştu.
Köyün kadınları, yağmurdan sonra çamur deryasına dönen evlerindeki halıların üzerindeki çamurları yemek pişirdikleri kepçelerle kazıyarak temizleyeme çalıştı.
İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de gece saatlerinde başladıkları hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

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