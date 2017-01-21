Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifi Meclisten geçti, son söz Milletin
Anayasa Meclis'te tamam, son söz...
AK Parti İstanbul il başkanlığına lav silahıyla saldırı
AK Parti il başkanlığına lav...
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
Hüsnü Mahalli tahliyesinden sonra konuştu
El Bab'da DEAŞ saldırısı: 5 şehit, 9 yaralı
IŞİD Bomba yüklü araçla saldırdı:...

Selfie çekerken göle düşen telefonlar kamerada

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- TABİATIN Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım, Yedigöller Milli Parkı'nda buz tabakasını kırarak daldığı  göldeki atık kirliliğini su altı kamerasıyla görüntüledi....

Selfie çekerken göle düşen telefonlar kamerada

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, ()- TABİATIN Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım, Yedigöller Milli Parkı'nda buz tabakasını kırarak daldığı  göldeki atık kirliliğini su altı kamerasıyla görüntüledi. Yıldırım'ın kamerasına tatilcilerin iskelede selfie çekerken düşürdükleri cep telefonları da yansıdı.
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde uzun yıllar Su Altı Arama Kurtarma Timi'nde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Yıldırım, başkanlığını yürüttüğü Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği aracılığıyla, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak için çalışıyor. Çevresi ormanlarla çevrili Bolu'da ekibiyle birlikte onlarca yeni yürüyüş parkuru keşfeden Yıldırım, doğal güzelliklerin korunmasına yönelik de çalışma yapıyor.
Yıldırım, bu kapsamda Yedigöller Milli Parkı'nda bulunan göllerdeki kirliliğe dikkat çekmek için su altı kamerasıyla dalış yaptı. Yedigöller'de tatilcilerin kıyısında piknik yaptığı Büyükgöl'de buz tabakasını kırarak dalan Yıldırım, dipteki atık kirliliğini görüntüledi. Dondurucu soğukta dalışını gerçekleştiren Yıldırım'ın kamerasına, mangal, bıçak, şişe, plastik tabak gibi atıkların yanında tatilcilerin iskelede selfie çekerken düşürdükleri cep telefonları da yansıdı. Yıldırım, sadece dalış yaptığı yerde 5 cep telefonu bularak milli park görevlilerine teslim etti. Yıldırım, iskelenin diğer taraflarında da telefonlar gördüğünü ancak, çıkaramadığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55