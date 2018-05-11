Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Küresel piyasalarda düşen dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
Dolar 4.3133 lira düzeyini gördü
TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 448 terörist etkisiz hale getirildi
TSK: 4 bin 448 terörist...
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı
Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit,...
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...

Selde mahsur kalan turistleri itfaiye kurtardı

MARDİN'de bir haftadır devam eden sağanak, birçok ev ve işyerini sular altında bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle bir eve sığınan turist kafilesini ise itfaiye ekipleri kurtardı. Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünü ziyaret eden...

Selde mahsur kalan turistleri itfaiye kurtardı
MARDİN'de bir haftadır devam eden sağanak, birçok ev ve işyerini sular altında bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle bir eve sığınan turist kafilesini ise itfaiye ekipleri kurtardı.
Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünü ziyaret eden bir grup yerli turist, aniden bastıran yağmurdan dolayı sığındıkları evde mahsur kaldı. Turistlerin itfaiye ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri turistleri evden kurtarırken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kızıltepe ilçesinde ise aniden bastıran sağanak yağış çarşı merkezinde sele dönüştü. Birçok ev ve işyerini su basarken, bazı araçlar suların içerisinde mahsur kaldı. Bazı yaşlılar vatandaşlar ise çevredekiler tarafından sırtlanarak yolun karşı tarafına geçirildi. Esnaf, yetkililere çağrıda bulunarak, altyapı yetersizliğine bir an önce bir çözüm bulunmasını istedi. İtfaiye ekiplerinin suların tahliyesi için çalıştıkları görülürken, selde şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Öte yandan, Derik ilçesine bağlı Kovanlı köyünde ise yaşanan selden dolayı da 20'ye yakın küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314