Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Selde kaybolan çoban, 14 saat sonra baygın bulundu

KIRIKKALE'de dün sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle kapanan Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki yol, ulaşıma açıldı. Selin meydana geldiği sırada kaybolan Muzaffer Uysal (75), yağış sırasında sığındığı ağacın altında 14...

Selde kaybolan çoban, 14 saat sonra baygın bulundu
KIRIKKALE'de dün sağanak yağışın yol açtığı sel nedeniyle kapanan Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki yol, ulaşıma açıldı. Selin meydana geldiği sırada kaybolan Muzaffer Uysal (75), yağış sırasında sığındığı ağacın altında 14 saat sonra baygın bulundu.
Sulakyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, ilçede hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle Kozlu Deresi taştı. Dere kenarındaki Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki karayolu ulaşıma kapanırken, 3 ev sular altında kaldı, ekili araziler zarar gördü. Belediye ekiplerinin sabaha kadar süren çalışmasıyla sel suları çekildi. Ulaşıma kapanan Sulakyurt-Kırıkkale arasındaki karayolu öğle saatlerinde yeniden açıldı. 
SIĞINDIĞI AĞACIN ALTINDA BAYGIN BULUNDU
İlçede hasar tespit çalışması yapılırken, sel sırasında kaybolan Muzaffer Uysal'ı arama çalışmalarına da sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarında Uysal'ın yakınları da yer aldı. Aramalara katılan Murat Uysal, babası Muzaffer Uysal'ı, Yeşilyurt mahallesinde mezarlıklar bölgesindeki iğde ağaçlarının altında kaybolduktan yaklaşık 14 saat sonra baygın halde buldu. Yağmura yakalanınca ağaçların altına sığındığı anlaşılan Muzaffer Uysal, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
718 HİNDİ TELEF OLDU
Selde, Mahmut Pınar'ın 718 adet hindisi de telef oldu. Telef olan hindilerin başında büyük üzüntü yaşayan Mahmut Pınar, "730 hindiden sadece 12 tanesini kurtarabildik. Mahsulün gitmesine üzülmüyorum ama hayvanların telef olmasına üzülüyorum" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI: YARALARIMIZI SARACAĞIZ
Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, selden zarar gören bölgelerde inceleme yaptı. Başkan Bildik, "Dün gece aniden bastıran sel neticesinde birçok evimizi su bastı. Tarlalarımızda bulunan mahsuller selin altında kaldı. Şu an yanında bulunduğumuz dere birçok tarlanın su altına kalmasına neden oldu. Biz bugün yine korkuyoruz yağmur geliyor, bu derenin ıslahının yapılması gerekiyor. Devlet Su İşleri yatırım planına almıştı, bir an önce buranın yatırım planından çıkması gerekiyor. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328