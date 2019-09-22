'Selçuklu yolu' turizme kazandırılacak

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinden geçen Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Beyşehir'den Alanya'ya giderken kullandığı 169 kilometrelik yol, 'Selçuklu yolu' olarak turizme kazandırılacak. Yolun yeniden canlandırılması amacıyla Manavgat Kaymakamlığı ile Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından hazırlanan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunulan proje kapsamında yürüyüş düzenlendi.



Manavgat'ın Namaras Mahallesi'nden başlayıp Toros Dağlarında ormanlık alanda devam ederek Alara Han'a kadar süren yürüyüşe, Kaymakam Mustafa Yiğit, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Müftü Mustafa Atilla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, diğer yetkililer ve doğa severler katıldı.



'COĞRAFİ İŞARETLEMESİNİ YAPARAK TANITMAK GEREKİYOR'



Yürüyüşe başlamadan önce konuşan Kaymakam Mustafa Yiğit, yürüyüşün amacının bölgede tarihi bir değeri ortaya çıkararak, onu insanların hizmetine sunmak olduğunu belirtti. Kaymakam Yiğit, "Doğada yürümek isteyenler için çevresinde barındırdığı özellikleriyle yeniden canlandırma ve tarihe yolculuk gibi düşünmek lazım. Burasını tanıtarak bir destinasyon haline getirebilirsek, ilçemiz için ciddi katkı sağlayacaktır. Manavgat'a tatile gelen yerli ve yabancı turistler vaktini çok iyi geçirmeli. Deniz, kum, güneş herkesin bildiği bir uygulama. İnsanlar tarihsel anlamda hem de kültürel değerler açısından farklı bir şeyler arıyor. Burasını tamamlayarak coğrafi işaretlemesini yaparak tanıtmak gerekiyor" diye konuştu.



AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, kendisinin de bu köylerde yetiştiğini belirterek, "Bu proje rahmetli Ali Çetin'in projesiydi. Kendisiyle sık sık, 'Biz Yörük, yürüyen Türk olduğumuz için bu dağları nasıl canlandıracağız' diye konuşurduk. Ben çocukluğumda yayladan Akseki'ye kadar yürüyerek gelirdim. Selçuklu zamanında Beyşehir'den hem Antalya'ya hem de bu tarafa bir yürüyüş yolu var. Bunları tabii canlandırmak lazım. Ben Vali Bey'e anlattığımda o da, 'Bunu mutlaka canlandıralım' dedi. Kısa süre içerisinde tespiti yapılmış olan yerleri canlı tutup, elden geçirip daha sonra doğa severlerin, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunarsak, bu bölge turizmden geçiniyorsa, bu dağlardan da faydalanmamız lazım" diye konuştu.



MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da yolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın Beyşehir'de yaptırdığı Kubadabad Sarayı'ndan Alanya'ya gelmek için kullandığını belirterek, şöyle dedi:



"Alanya'ya gelen Alaaddin Keykubat hava şartlarından dolayı şehri çok beğeniyor. Kışları Alanya'da kalıyor. Kubadabad Sarayı'ndan, Manavgat sınırları içinde 169 kilometrelik bir yol kat ederek Alanya'ya ulaşıyor. Alaaddin Keykubat bu yolu taş döşeme olarak yaptırıyor. Her 35 kilometrede bir hanlar var. Yukarıda Kargıhan var, Selimli köyü civarında Selim Han var, bugün bu yürüyüşümüzün biteceği yerde Alara Han var. O müştemilatla günde ancak 35 kilometre yürüyebiliyor. 35 kilometrede bir dinleniyor."



Yolun daha sonraları ticari kervan yolu olarak kullanıldığını vurgulayan Ahmet Boztaş, "Alanya Limanı'na Suriye'den Mısır'dan gelen mallar kervanlarla bu yolları kullanarak Anadolu'ya gidiyor. Zaman içerisinde Yörükler göçlerde kullanıyor" dedi.



Başkan Ahmet Boztaş, projeyi ilk hazırlayanın Ali Çetin olduğunu belirterek, "MATSO olarak Ali Çetin'in vefatından sonra çalışmayı Manavgat Kaymakamlığı'yla birlikte projelendirdik. Vali Bey'e arz ettik ve bu yolun yeniden canlandırılması amacıyla BAKA'ya proje olarak sunduk" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Toros Dağları içerisinde tarihi taş döşeme yolda 9 kilometre boyunca yapılan yürüyüş, ormanlık alandan devam ederek Alara Çayı kenarındaki Alara Han'da sona erdi.



