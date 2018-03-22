Selçuklu Belediyesi, 30 bin öğrenciyi Çanakale'ye götürdü

KONYA'da Selçuklu Belediyesi'nin 'Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor' projesi kapsamında bu yıl ile birlikte 30 bin öğrenci Çanakkale'ye gitmiş olacak. Başkan Uğur İbrahim Altay, 'Bu proje ilk başlarda bizim içinde uçuk bir fikirdi. Ancak bunu başardık. Bu yılla birlikte inşallah 30 bin öğrencimizi Çanakkale'ye göndermişolacağız" dedi.Selçuklu Belediyesinin öncülüğünde 'Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor' projesi kapsamında bu yıl üçüncü etabı yapılan projenin ilk kafilesi dün uçakla yola çıktı. Projenin başlarda kendileri için uçuk bir fikir olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, "Selçuklunun torunları ecdadla buluşuyor projemiz artık bir gelenek haline geldi. Genelekselleşti. Bu yılda üçüncüsünün başlangıcını dün itiraberiyle yapmış olduk. İlk önce bizim için de çok uçuk bir fikirdi. Nasıl yapacağız, nasıl organize edeceğiz, kısmı hakkaten zor bir soruydu ama iki yıl boyunca herhangi bir sorun olmadan ilk yıl 12 bin 100 öğrenci, ikinci yıl 8 bin 424 öğrencimizi bu yıl da 9 bin 212'ü öğrencimizi götürerek 29 bin 700 yani 30 bin öğrencimizi Çanakkale'ye götürmüş olacağız. Çok büyük bir organiasyon yapıyoruz. Onun için Selçuklunun torunları ecdadla buluşuyor projesi Konya'mızın en büyük kültür organizasyonudur" dedi.AMACIMIZ MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAHİP NESLİ HAZIRLAMAKBu projeyle amaçlarının milli ve manevi değerlere sahip genç bir nesli geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Altay, "Bu coğrafyada milletimiz her zaman ağır bir imtihandan geçiyor. 15 Temmuz'da ve geçtiğimiz günlerde Afrin'de bunu yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Amacımız milli ve manevi değerlere sahip yeni bir genç nesli geleceğe hazırlamak. Onun için Çanakakkale çok iyi bir örnek. Bu ruhu yaşatmak için çok önemli bir organizasyon yapıyoruz "diye konuştu.ÇANAKKALE'YE GİDİP ETKİLENMEMEK MÜMKÜN DEĞİLÇanakkale'ye giden gençlerin bundan çok etkilendiklerini de belirten Altay, "Yola çıkılmış andaki duygularla dönüşteki atmosfer çok farklı. İnsanın Çanakkale'ye gidip etkilenmemesi mümkün değil. İnanın milli ve manevi duyguların, vatan sevgisinin zirve yaptığı bir şekilde çocuklarımız Konya'ya adeta farklı birer genç olarak dönüyorlar" dedi.BU SENE GİTMEK NASİP OLDUİlk kez Çanakkale'ye gittiğini belirten görme engelli Uğur Arı ise, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çanakkale anlatılmaz yaşanır. Gerçekten manevi duygular orada pekişmiş oluyor. Bu sene gitmek nasip oldu. Mükemmel bir duygu" dedi.

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