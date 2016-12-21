Selçuk Üniversitesi'nde öğretime kar engeli

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, kar yağışı nedeniyle üniversitenin Silifke-Taşucu Meslekyüksek Okulu hariç 22 Aralık 2016 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.
KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle Selçuk Üniversitesi'nde öğretime bir gün ara verildi. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, kar yağışı nedeniyle üniversitenin Silifke-Taşucu Meslekyüksek Okulu hariç 22 Aralık 2016 Perşembe günü...
21 Aralık 2016 Çarşamba 21:26
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:31
|08:18
|13:13
|15:32
|17:50
|19:24