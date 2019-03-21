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Selçuk Üniversitesi'nde 'nevruz' coşkusu

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde nevruz kutlaması yapıldı. Öğrenciler yakılan ateşin üzerinden atladı. Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Nevruz Bayramı,...

Selçuk Üniversitesi'nde 'nevruz' coşkusu
KONYA'da Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde nevruz kutlaması yapıldı. Öğrenciler yakılan ateşin üzerinden atladı.
Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Nevruz Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yaklaşık bin öğrencinin katıldığı kutlamalarda önce nevruz ateşi yakıldı. Üniversite öğrencileri, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Farklı ülkelerden gelerek Selçuk Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler de kutlamalara kendi ülkelerinin bayraklarıyla katıldı. Selçuk Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası ödüllü halk oyunları topluğu SÜHOT, farklı yörelere ait gösterilerini sergiledi. Öğrenciler, halk oyunları ekibine alkışlarla eşlik etti. Selçuk Üniversitesi kampüsünde gün boyu devam edecek olan kutlamalarda öğrencilere etli pilav ikram ediliyor.

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