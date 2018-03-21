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Selçuk Üniversitesi'nde nevruz coşkusu

KONYA'da Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde nevruz kutlaması yapıldı. Öğrenciler yakılan ateşin üzerinden korku ve heyecanla atladı. Yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda önce nevruz ateşi...

Selçuk Üniversitesi'nde nevruz coşkusu
KONYA'da Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde nevruz kutlaması yapıldı. Öğrenciler yakılan ateşin üzerinden korku ve heyecanla atladı.
Yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda önce nevruz ateşi yakıldı. Üniversite öğrencileri, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri de beğeni topladı. Öğrenciler, mehter takımına ve halk oyunları ekibine alkışlarla eşlik etti. Selçuk Üniversitesi'nde öğrenci olan Filistinli Hiba ve Suhib Elwan'ın kutlamaya getirdiği çocukları Şahed (3) ve Tesnim (5) ilgi odağı oldu. İki kız kardeş bir ellerinde Filistin, diğer ellerindeki Türk bayraklarıyla, kutlamaya katılanları selamladı. Rektör Mustafa Şahin de iki kız kardeşle hatıra fotoğrafı çektirdi. Programın sonunda öğrencilere etli pilav ikram edildi.

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