Selçuk'taki ayini İskenderiye Patriği yönetti

Latif SANSÜR/SELÇUK (İzmir), () - FENER Rum Patriği Bartholomeos'un misafiri olarak Türkiye'ye gelen İskenderiye Patriği II. Theodoros, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Aziz Yuhanna Bazilikası'nda (St. John) düzenlenen ayini yönetti. Bartholomeos, rahatsızlığı nedeniyle ayine katılamadı.

Aziz Yuhanna Bazilikası'nda, bugün düzenlenen ayine Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras, Belçika Metropoliti Athenagoras ile İzmir, Ankara ve İstanbul'dan davetliler katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un misafiri olarak Türkiye'ye gelen İskenderiye Patriği II. Theodoros'in yönettiği ayine metropolitler eşlik etti. 1 saati aşkın süren ayin sonrası Theodoros, katılanlara şarap ve ekmek ikram etti. Efes'te yaşayan, İsa’nın 12 havarisinden biri olan İncil yazarı Aziz Yuhanna'nın mezarının da bulunduğu Aziz Yuhanna Bazilikası'nda ayin yönetmenin kendisi için büyük onur olduğunu belirten İskenderiye Patriği II. Theodoros, Yunanca konuşma yaptı. Türkiye'de Efes ve Aziz Yuhanna'nın bazilikasında olmaktan onur duyduğunu kaydeden Thedoros, "Burada dua etmenin dinimiz için çok önemli. Bartholomeos'a buradaki ayini benim yönetmeme verdiği izin ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Metropoliti Samaras da İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos adına İskenderiye Patriği II. Theodoros'a ayin için teşekkür ederek, iki patrikhanenin ilişkilerinin sıcak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Fener Rum Patriği Bartholomeos, rahatsızlığı nedeniyle ayine katılamadı.

ŞİRİNCE'YE ZİYARET

İskenderiye Patriği II. Theodoros ile beraberindekiler, Aziz Yuhanna Bazilikası'ndaki ayinden sonra Şirince'ye geçti. Şirince'deki kilisede de dua eden patrik ve beraberindekiler, daha sonra İzmir'e döndü.

İzmir Rum Ortodoks Cemaati ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yorgo Teodoridis, İskenderiye Patriği II. Theodoros'un ziyaretinin önemine ilişkin şunları söyledi:

"Halklar arasında var olan en önemli dostluk köprüsünün kültürel etkinlikler olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, inanç turizmi alanında çok önemli bir yere sahip. Bu bağlamda yapılan ayin ve kültürel etkinlikler yurt dışında da çok ses getiriyor. Kültürümüzü ve inançlarımızı özgür bir şekilde yaşarken, ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak bizlerin asli görevidir. Anadolu'nun kadim halklarından olan biz Rumlar, her anlamda ülkemizin barış ve dostluk elçileriyiz."

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