Selçuk'taki 29 Ekim kutlamalarında Başkan Sengel'e saldırı (2)

BELEDİYE ÇALIŞANLARINDAN KINAMA

İzmir'in Selçuk ilçesinin turistik Şirince Mahallesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Belediye Başkanı CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekilere yapılan saldırı, belediye personeli tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar adına basın açıklamasını Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin yaptı. Keskin, "Binlerce yıldır kadının önemli olduğu Selçuk'ta, her şeyden önce bir kadına, bir anneye yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu büyük günde, bir kadına, üstelik halkımızın büyük desteğiyle seçilmiş bir belediye başkanına ve kadın çalışanlarına yönelik gerçekleşen bu saldırı kabul edilemez. Temel değerlerinden biri kadına saygı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide bir şehri olan İzmir'de yaşanması ise hepimiz için ayrıca bir üzüntüye neden olmuştur" diye konuştu.

Saldırının, kadına şiddetin ne kadar vahim boyutlara geldiğini gösterdiğini belirten Keskin, "Bundan sonraki süreçte de hangi meslek grubundan hangi sosyal statüden olursa olsun, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ben bir kadın belediye başkan yardımcısı olarak Efes Selçuk'un ilk kadın belediye başkanına yapılan çirkin saldırıyı tüm belediye personeli adına kınıyorum. Tüm belediye çalışanlarımız adına böylesine çirkin bir olayın tekrarlanmamasını diliyoruz" dedi.

Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Budak'ın da katıldığı açıklamada belediye çalışanları, 'Kınıyoruz' yazılı pankartı açıp, 'Kadına kalkan eller kırılsın' sloganları attı. Açıklama, alkışlı protestoda bulunulmasının ardından sona erdi.



