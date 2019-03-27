Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

Selçuk Bayraktar: Bu haberde özgüven var

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık’ın yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil’e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk...

Selçuk Bayraktar: Bu haberde özgüven var

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () TERÖR örgütü PKK'nın elebaşı Cemil Bayık’ın yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil’e yapılan hava harekatında vurulmasının ardından bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var Tam bağımsız güçlü Türkiye’ var” dedi.

Sosyal medya hesabı twitter adresinden bir açıklama yapan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Bu haberde özgüven var. Tam bağımsız ve güçlü Türkiye var, Bu haberde Milli Teknoloji Hamlesi var. Milli Teknoloji Hamlesi’nin her adımı başarıya, huzura, bağımsızlığa atılıyor. Güvenlik güçlerimize dua ve şükranla…” dedi.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328