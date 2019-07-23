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Şelale suyunda alabalık avı

ANTALYA'ya tatil için gelen yerli ve yabancılara alternatif turizm hizmeti veren bir işletme, şelale suyunda turistlere alabalık avı yaptırıyor. Günde bin 500- 2 bin Rus turistin alabalık tuttuğu işletmede, geçen sezon 130 bin alabalık tüketildiği...

Şelale suyunda alabalık avı
ANTALYA'ya tatil için gelen yerli ve yabancılara alternatif turizm hizmeti veren bir işletme, şelale suyunda turistlere alabalık avı yaptırıyor. Günde bin 500- 2 bin Rus turistin alabalık tuttuğu işletmede, geçen sezon 130 bin alabalık tüketildiği öğrenildi.
Antalya'da sıcaklığın 40 derecelere ulaştığı yaz günlerinde, yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar serinlemek için alternatif arayışlara yöneldi. Konakladıkları otelden çıkıp hem serinlemek, hem de sosyal aktivite yapmak isteyen yabancı tatilcilerin uğrak mekanlarından biri olan Kemer ilçesine bağlı Ulupınar bölgesi, doğal klima etkisiyle ilgi odağı oluyor. Antalya-Kumluca yolu üzerinde bulunan Ulupınar Şelalesi, dev çınar ağaçları ve yaz aylarında 13 dereceyi bulan kaynak suyuyla serinliği ve doğayı iç içe sunuyor.
RUSLARIN ALABALIK İLGİSİ
Ulupınar'ın şelaleye en yakın mekanlarından biri olan ve 60 dönüm arazi üzerine kurulan Şelale Restoran, yerli ve yabancı tatilcilere balık tutma ve tuttuğu balığı pişirip yeme imkanı veriyor. Alabalık üretim çiftliği de olan restoran, buz gibi suyun içerisindeki alabalıkları 'Kendi balığını tut' etkinliğiyle ziyaretçilerine sunuyor. Olta takımından yemine kadar tüm imkanların restoran tarafından sağlandığı etkinliğe en çok Rus tatilciler ilgi gösteriyor. Şelale suyunda oluşturulan göletlerdeki balıklara aile boyu olta atan Rusların balık tutmak için verdiği uğraştan memnun oldukları görüldü. Balık tutmayı başarabilen bazı tatilcilerin ise balığı oltadan çıkarma ve kaçırmadan elinde tutabilmeye çalışması ise renkli görüntüler oluşturdu.
Ruslar, tuttukları balıkları görevlilere teslim ederek ızgarada ya da kiremitte pişirilmesi için sipariş veriyor. İsteyen bazı tatilciler ocağın başına geçerek kendi balığını kendisi pişirebiliyor. Ağaç gölgelerinde şelalenin aktığı güzergah boyunca suyun üzerine kurulan masalarda yemeğini yiyip dinlenen tatilciler, isterlerse doğal suyun sürekli aktığı havuzda yüzme imkanı da buluyor.
Şelale Restoran işletmecisi Doğan Akkelle, yaz dönemlerinde çok ilgi gördüklerini belirterek, “Günde bin 500- 2 bin kişi ağırlıyoruz. Rus misafirlerimiz ağırlıkta. Ruslar balık avlamayı da seviyor. Burada balık avlatıp eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Buradaki mini çiftliğimizde hayvanları da görebiliyorlar. Geçen sezon 130 bin alabalık tüketildi" dedi.

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