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Selahattin Özdemir, yaşamını yitirdi
MERSİN'de, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören, arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 2 gün önce rahatsızlanan Selahattin...
GENEL 27.08.2019, 13:02
MERSİN'de, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavi gören, arabesk müzik sanatçısı Selahattin Özdemir (56), hayatını kaybetti.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 2 gün önce rahatsızlanan Selahattin Özdemir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı. Özdemir, tedavi gördüğü hastanede bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir'in ölüm haberi üzerine sevenleri, hastaneye geldi.
Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde 2 gün önce rahatsızlanan Selahattin Özdemir, Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servisteki ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği belirlenen Özdemir, ardından cerrahi yoğun bakım ünitesine alındı. Özdemir, tedavi gördüğü hastanede bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aslen Adanalı olan Selahattin Özdemir'in ölüm haberi üzerine sevenleri, hastaneye geldi.
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