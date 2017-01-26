Selahattin Demirtaş: Yargı ve yasama erkleri arasında yetki çatışması var

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Siirt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına SEGBİS sistemi ile bağlanarak ifade verdi. Demirtaş ifadesinde yargı ve yasama erkleri arasında bir yetki çatışması olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilleri Pervin Buldan ve Nursel Aydoğan'ın 2012 yılında Siirt'te bir gösteriye katılmaları nedeniyle '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek' suçunu işledikleri iddiasıyla, haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Siirt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Selahattin Demirtaş Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katılırken, Nursel Aydoğan ve Pervin Buldan katılmadı.

YARGI, YASAMA ÜYELERİNİ GÖREVİNİ YAPAMAZ HALE GETİRMEKTEDİR

Duruşmada ilk söz hakkını alın Avukat Mehmet Emin Aktar, 3 müvekkilinin de milletvekili olduğunu, Anayasa'nın 83'üncü maddesine göre yasama dokunulmazlıkları olduğunu ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, yargılamanın durdurulmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme Selahattin Demirtaş'a avukatının talebi konusunda söz hakkı verdi. Dokunulmazlıklar kaldırılırken bir hukuk ihlali yapıldığını belirten Demirtaş, "Milletvekili dokunulmazlıkları geçmişe doğru değil, geleceğe doğru ve dönem sonuna kadar kaldırılır. Cumhuriyet tarihi boyunca bütün dokunulmazlık işlemleri bu şekilde yapılmıştır. Şu anda ben mahkemenizin huzurunda dokunulmazlığı devam eden bir milletvekili sıfatıyla bulunuyorum. Siz de Anayasa değişikliği nedeniyle beni yargılamakla yetkili yargı üyesi olarak bulunuyorsunuz. Mahkemenin beni yargılama yetkisi vardır. Benim de aynı zamanda devam eden dokunulmazlığım vardır. Yargı ve yasama erkleri arasında bir yetki çatışması vardır. Böylesi bir çatışma durumda yargı yetkisinin yasama yetkisinden üstün olduğuna dair herhangi bir düzenleme yoktur. Sistemimiz güçler ayrılığı ilkesine dayanmaktadır. Bu durumda yargı, yasama üyelerini işlemez ve görevini yapamaz hale getirmektedir. Bunun değerlendirilerek yargılamanın durdurulması ve bekletici sorun yapılarak Anayasa Mahkemesi'ne bildirilmesini talep ediyorum"dedi.

'BERAAT KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Ara kararını açıklayan mahkeme, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili itiraz ve inceleme merciinin bu mahkeme olmadığını belirterek,talebin reddine karar verdi. Daha sonra ifadesi alınan Demirtaş, suçlandığı gösteri ve yürüyüşü kendilerinin düzenlediğine dair somut delil bulunmadığını belirterek, "Sadece bu izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşünü bizim düzenlediğimiz şeklinde suçlama yapılmıştır. Fezleke ve iddianame tarihi 2015 ve 2016 yılıdır. Oysa 6352 sayılı yasa 2012 tarihlidir. İddia makamı, fezleke ve iddianameyi düzenlemeden önce bunun 6352 sayılı yasa kapsamında kaldığını değerlendirmeli ve soruşturmanın ertelenmesine karar verilmeliydi. Ama maalesef söz konusu HDP ve HDP milletvekilleri olduğunda bir dava bir fezleke de benden olsun anlamında açılmış bir davadır. Oysa ki, 6352 sayılı yasa kapmasında soruşturmanın ertelenmesi gerekirdi. Çünkü suç tarihi 2011 yılıdır. Fezleke tarihi 2015 yılı, iddianame tarihi 2016 yılıdır. Bu aşamada hakkımızda kavuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesini kabul etmiyoruz. Hakkımızda derhal beraat kararı verilmesini talep ederiz"dedi.

OLAYDAN 4 YIL 9 AY SONRA FEZLEKE DÜZENLENDİ

Söz hakkı verilen Avukat Mehmet Emin Aktar ise iddianamedeki suç tarihinin 28 Mart 2011 olduğunu belirterek, "Müvekiller hakkında dokunulmazlığın kaldırılması istemli fezlekenin yazılış tarihi 15 Aralık 2015 tarihidir. Yani olaydan yaklaşık olarak 4 yıl 9 ay geçtikten sonra fezleke düzenlenmiştir. Fezlekenin düzenlendiği tarih, dokunulmazlıkların kamuoyunda dillendirilmeye başlandığı tarihtir. Müvekiller hakında Siirt ilinde başkaca soruşturma bulunmamaktadır. Bu soruşturma kapsamında da muhtemelen isimleri bulunmamaktadır. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı özel bir saik ile olmayan soruşturmadan hareketle bir fezleke düzenlenmiştir"dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık Pervin Buldan'ın ifadesinin alınması için İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.