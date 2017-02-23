Selahattin Demirtaş 'SEGBİS' ile hakim karşısında

Arzu KAYA/iSTANBUL, () TUTUKLU bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sancaktepe'de gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşması nedeniyle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ( Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığı ile bağlanan Demirtaş, " Bu iddianameden üzüntü duydum. İddia makamları ve savcılar partime, siyasi görüşlerimize değer vermek veya destek vermek zorunda değillerdir. Ama saygı duymak ve bir yargı mensubu olarak bizim hakkımızda açacakları davada ciddi olmak zorundadırlar" dedi.

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Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, SEGBİS( Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığı ile bağlandı. Duruşmayı HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile Avrupa Sosyalistleri Partisi (PES) Başkanı Sergei Stanishev, İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt, İsveç, Danimarka, İtalya, Norveç Büyükelçiliklerinden temsilciler ve çok sayıda izleyici takip etti. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan duruşmanın olduğu salon izleyici kapasitesi azlığı nedeniyle duruşma daha geniş bir salona sahip olan 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunun olduğu koridorda ve duruşma salonunda özel güvenlik, polis ve çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu.

AYAĞA KALKIP ALKIŞLADILAR

Duruşma salonunda Demirtraş'ı ekranda gören izleyiciler ayağa kalkarak alkışladı. Demirtaş da ekrandan izleyicileri selamladı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Demirtaş, adresini soran mahkeme hakimine Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara olarak söyledi. Demirtaş kimlik tespitinde devamında evli, 2 çocuklu, avukat ve 13 bin lira gelirinin olduğunu belirtti.

"CİDDİYETTEN VE HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN İDDİANAME"

İddianamenin savunma yapmayı gerektirmediğini söyleyen Demirtaş savunmasında, "Hakkımda hazırlanan iddianamenin uzun uzadıya savunma yaptırmayı gerektirecek ciddiyette olduğu kanaatinde değilim. Ciddiyetten ve hukuki dayanaktan yoksun bu iddianame için sayın mahkemenizin harcayacağı zaman ve emek, bizim de konuşarak tüketeceğimiz nefesimiz için yazık olacaktır. Madem dava açılmış huzurunuzdayım, savunmamı sunacağım" dedi.

"BU İDDİANAMEDEN ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Bir gazeteyi tehdit ettiği yada halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği iddiası ile yargılandığını belirten Demirtaş, "6 milyon oy almış bir siyasi partinin eş genel başkanı ve İstanbul milletvekilliği görevini sürdürüyorum hala. İddianamede suçu somut olarak nasıl işlediğim anlatılmamış. Belli ki 'Demirtaş hakkında başlatılmış olan siyasi ve hukuki linç kampanyasına benim de katkım olsun' bağlamında hazırlanmış bir iddianame. Söz konusu iddianame müşteki avukatlarının şikayet dilekçelerinin başlığının değiştirilmesinden oluşturulmuştur. Başlık çıkarılmış yerine iddianame eklenmiştir. Dosyayı detaylı inceleme gereği duymadım. Bu iddianameden üzüntü duydum. İddia makamları ve savcılar partime, siyasi görüşlerimize değer vermek veya destek vermek zorunda değillerdir. Ama saygı duymak ve bir yargı mensubu olarak bizim hakkımızda açacakları davada ciddi olmak zorundadırlar " dedi.

"SÖZDE BENİM KONUŞMAMDAN SONRA MÜŞTEKİ GAZETEYE BOMBALI SALDIRI OLMUŞ"

Bu suç duyurusundan sonra savcılığın araştırma yapması gerektiğini ifade eden Selahattin Demirtaş, "Sözde benim bu konuşmamdan sonra müşteki gazeteye bombalı saldırı olmuş. Elimdeki iddianameye göre benim bu konuşmamla gazetenin bombalanması arasında bağlantı varmış. Ama yine aynı iddianameye göre söz konusu bombalamayla ilgili failler hakkında en küçük bir bilgiye ulaşılmadığı da belirtiliyor. İddianame o kadar çalakalem hazırlanmış ki eğer beni gazeteyi bombalatmakla suçluyorsa açması gereken bu dava değil. Eğer o bombalamayla konuşma arasında hiçbir somut bağlantı yoksa iddianameye koymaması gerekir" şeklinde konuştu.

Demirtaş'ın ardından söz alan avukatları ise dosyada beraat kararı verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, Star Medya'ya bomba konulması olayına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan incelenmek üzere soruşturma dosyasının istenmesine karar verdi. Demirtaş'ın avukatının talebi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, Star Medya Grup Başkanı Murat Sancak'ın kurşunlanma olayıyla ilgili soruşturma dosyasının bu dava dosyasıyla bir ilgisinin bulunup bulunmadığının sorulmasını kararlaştırdı. Sanık Demirtaş'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme duruşmayı 7 Haziran 2017 gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müştekiler Dinamik Radyo Televizyon A.Ş. ve Star Medya Yayıncılık A.Ş. yetkilileri, şüpheli olarak ise HDP İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş yer aldı. İddianamede, Demirtaş'ın 7 Haziran 2015 tarihindeki genel seçimlerden önce partisinin Sancaktepe'deki mitingde Star Gazetesini kalabalığa sallayarak konuşma yaptığı, konuşmasından sonra 19 Temmuz 2015 tarihinde Star Medya Yayıncılık A.Ş ve Dinamik Radyo Televizyon A.Ş ve yetkililerinin bulunduğu Küçükçekmece'deki adrese bomba konulduğu belirtildi. Demirtaş hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

