Selahattin Demirtaş hakim karşısına çıktı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,() HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin değişikliğin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, “Dokunulmazlığım halen duruyor. Sorgu yapılması dokunulmazlığı ihlali anlamına gelir. Öncelikle Anayasaya aykırılık iddiası incelensin" dedi. Anayasa'ya aykırılık iddialarının incelenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DEMİRTAŞ SEGBİS İLE BAĞLANDI

Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Selahattin Demirtaş başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı. Söz alan Demirtaş, iddianamenin yaptığı konuşmaya dair olduğunu, konuşmayı yaptığı zaman milletvekili olduğunu söyleyerek, “Bir milletvekilinin yaptığı bir konuşmasıyla ilgili soruşturma yapılabilmesi için iki soruşturma şartının aynı anda gerçekleştirilmesi lazım. Birincisi Anayasa'nın 83/2 maddesi dokunulmazlığı düzenleyen koruma mekanizmasının usulüne uygun olarak kaldırılıp kaldırılmadığına bakılması gerekir. İkincisi ise Anayasa'nın 83/1 maddesinde düzenlenen milletvekilinin sorumsuzluğu kapsamına giren bir konuşma olup olmadığının tespiti gerekir. İddia makamı soruşturmayı yürütürken her iki koşulunda gerçekleşip gerçekleşmediğini irdelememiştir" dedi.

“DOKUNULMAZLIĞIM DEVAM EDİYOR"

20 Mayıs 2016 tarihinde parlamento da her dokunulmazlığın belli dosyalar için kaldırıldığını söyleyen Demirtaş, “Parlamento da hem de 'dokunulmazlık olduğu gibi devam ediyor' şeklinde karar alınmıştır. Şu anda dokunulmazlığı sadece bu dosya için kaldırılmış bir milletvekili olarak huzurunuzda yargılanıyorum. Ama tam da bu saniyede dokunulmazlığım olduğu gibi devam ediyor. Örneğin mahkeme salonunda herhangi bir suç işlediğimi iddia ederseniz hakkımda fezleke düzenleyip meclise göndermek dışında hiçbir işlem yapamazsınız. Dolayısıyla bu Anayasa değişikliği fiilen uygulanamaz bir değişikliktir. Biz bu yüzden Anayasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğunu uygulanamaz olduğunu ve bu nedenle yargılamaların yapılamayacağını iddia ettik. Yoksa 'Bir yargı yetkisini tanımıyoruz, bizi yargılayamazlar' demedik" ifadelerini kullandı.

“ANAYASA'YA AYKIRILIK İDDİASI İNCELENSİN"

Parlemontada yeterli sayıda imzaya ulaşamadıkları için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açamadıklarını aktaran Demirtaş, bu nedenle Anayasa değişikliğinin, Anayasal denetime tabi tutulamadığını söyledi. Demirtaş, “Anayasa'ya eklenen geçici bir madde ile o tarihte parlamentoda veya bakanlıkta bulunan bütün fezlekelere dair dokunulmazlıklar tümüyle kaldırılmıştır. Dolayısıyla bu değişiklik Anayasa'ya açıkça aykırıdır. Bu aşamada mahkemenizden talebim şudur; Henüz somut norm denetimi tabi tutulmamış olan bu Anayasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla bu aşamada bekletilici sorun kabul edilerek mahkemeniz tarafından iptali talebi ile Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini talep ediyorum. Dokunulmazlığım halen duruyor. Sorgu yapılması dokunulmazlığın ihlali anlamına gelir. Öncelikle Anayasa'ya aykırılık iddiası incelensin" dedi.

Anayasaya aykırılık iddialarının incelenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

DEMİRTAŞ'IN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Selahattin Demirtaş'ın, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

