Selahattin Demirtaş, cezaevinden savcılık ve mahkemelere 30 saat ifade verdi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve 142 yıl hapis istemiyle hakkında iddianame hazırlanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'nden şimdiye kadar SEGBİS yoluyla savcılık ve mahkemelere toplam 30 saat ifade verdi. Mardin, Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin'de hakkında açılan soruşturma ve davalar kapsamında ifade veren Demirtaş'ın, önümüzdeki 4 ay içerisinde 19 kesinleşmiş duruşmasının daha bulunduğu belirtildi.

Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 Kasım'da Diyarbakır'daki evinde gözaltına alınan ve 4 Kasım'da tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan 102 fezleke bulunurken, şimdiye kadar 12 kez mahkeme ve savcılıklara cezaevinden Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak yaklaşık 30 saat ifade verdiği öğrenildi. Tutuklandıktan sonra ilk kez 25 Kasım'da Mardin Asliye Ceza Mahkemesinde hakkında açılan davada ifade veren Demirtaş'ın, şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana ve Mersin'deki savcılık ve mahkemelerde hakkında açılan soruşturma ve davalar kapsamında ifadesi alındı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın şimdiye kadar hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Türklüğü, TBMM'yi ve Hükümeti aşağılamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçlarından açılan soruşturma ve davalar için ifadesi alınırken, önümüzdeki 4 ay içerisinde ise kesinleşen 19 duruşmasının olduğu belirtildi.

HDP, MAHKEMELERE SUNMAK İÇİN GRUP KONUŞMALARINI TARIYOR

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili açılan soruşturma ve davaların büyük kısmının yaptığı konuşmalar ve açıklamalardan oluşurken, HDP grubu söz konusu soruşturma ve davaya konu konuşmaların daha önce Meclis Grup toplantılarında yapılan konuşmalar ile aynı olduğunun tespiti için çalışma başlattı. HDP'nin, Demirtaş'ın suçlandığı konuşmaları yaptığı tarihlerden öncemi Meclis Grup konuşmalarını taradığı ve bunların, 'kürsü dokunulmazlığı' kapsamına girdiği belirterek mahkemelere sunacağı belirtildi.

Demirtaş'ın avukatlarından Baran Doğan, Türkiye'nin birçok ilinde Demirtaş'ın siyasetçi kimliği ile yaptığı konuşmalardan dolayı hakkında dava ve soruşturmalar açıldığını kendisinin bu illerdeki savcılık ve mahkemelere SEGBİS yöntemi ile bağlanarak suçlamalara yanıt verdiğini söyledi. Demirtaş'a açılan soruşturma ve davaların büyük kısmının yaptığı konuşma ve açıklamalardan oluştuğunu söyleyen avukat Doğan, "Soruşturma ve dava konusu yapılan konuşmaların aynısını Meclis grup toplantısında yapmış. Bunu mahkemelere sunmamıza rağmen, konuşmaların bire bir olmadığın söylüyorlar. Bir kişi yarım saat ara ile bile bire bir aynı cümle ve sözlükleri kullanması mümkün değil. Mahkeme ve savcılıklarda konuşmaların daha önce Mecliste yapılan aynı konuşma olduğunu ve bununda kürsü dokunulmazlığı kapsamına girdiğini bildikleri halde süreci uzatıyorlar. Biz sonunda bu dava ve soruşturmaların düşeceğine inanıyoruz" dedi.

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