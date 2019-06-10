Sel suyu dolan otoparkta 40 araç mahsur kaldı

Arda ERDOĞAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - ANKARA'da meydana gelen selde suyla kaplanan iş merkezinin bodrum katındaki otoparkta yaklaşık 40 araç mahsur kaldı. Dünden bu yana süren tahliye çalışmasında suyun sadece yüzde 25'lik kısmı çekilirken, sürücüler ise araçlarında oluşan hasarın büyük olmasından endişe ettiklerini söyledi.

Selden en çok etkilenen bölgelerden Etimesgut'ta bulunan iş merkezinin bodrum katındaki otopark suyla kaplandı. Otoparkta bulunan yaklaşık 40 araç da sel sularının içinde kaldı. Dün akşam plaza yöneticileri, bu sabah da belediye ekipleri, 6 bin 500 metrekarelik otoparkta biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Motorlu pompalarla dünden beri yapılan çalışmalarda, otoparkta yaklaşık 1 metreyi bulan suyun sadece dörtte biri tahliye edilebildi. Ekiplerin tahliye çalışması sürerken, sürücüler 24 saati aşkın süredir suyun içindeki araçlarında hasarın büyük olmasından endişe ettiklerini söyledi.

'SUYUN YÜZDEN 25'İNİ ÇEKEBİLDİK'

Plaza sahibi ve yöneticisi Bahattin Atalay, sel baskınından kaynaklı büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Ankara Valiliği’nden afet ilan edilmesini talep ettiklerini anlatan Atalay, "Yaklaşık içeride 15 milyon TL civarında hasarımız var. Dün akşam itibariyle vidanjörler tutarak suyun bir kısmını attık. Bugün itibariyle ASKİ’den vidanjör gönderdiler şu anda ASKİ ile Yenimahalle Belediyesi vidanjör gönderdi. Şu an suyu çekiyoruz; ama yaklaşık yüzde 25’ini çekebildik" dedi.

Plaza yönetiminin Avukatı Utkan Ziya Özger de "Kendi imkanlarımızla tespit yaptırmaya çalıştık. Mahkemeden talepte bulunduk, Fen bilirkişisi, inşaat ve makine bilirkişisi marifetiyle hasara yönelik tespit talebinde bulunduk. Şu an sonucunu bekliyoruz. İçeride çok sayıda araç var" diye konuştu.

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