Sel şehidi sözleşmeli er Ertaş'ı, Konya'da 5 bin kişi uğurladı

Tolga YANIK/KONYA, () - ŞANLIURFA'nın Akçakele ilçesinde, askeri aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın (24) cenazesi, memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, 5 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Akçakale'de, nöbet değişimine giden askerlerin içinde bulunduğu zırhlı personel taşıyıcının dereye kapılıp, devrilmesiyle kaybolan ve yaklaşık 13 saatlik çalışma sonrası çamura saplanmış halde cenazesi bulunan şehit Sözleşmeli Er Esat Ertaş, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehit Ertaş'ın cenazesi, buradan kara yoluyla Doğanhisar ilçesine bağlı, daha önce belde statüsünde olan Başköy'e götürüldü. Bekar olduğu öğrenilen şehit Ertaş'ın cenazesi, ilk önce anne Durmuşe Başdemir'in evine getirildi.

'İZNE BEKLİYORDUM SENİ OĞLUM'

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, mahallede annesi Durmuş ile babası Ayhan Ertaş, 4 kardeşi ve yakınları tarafından karşılandı. Anne Başdemir, oğlunun tabutuna sarılıp, ''İzne bekliyordum seni oğlum. Beni de götür. Esat'ım, dayanamayacağım ben. Seni sağ gönderdim. Seni düşerken, gören olmadı mı yavrum?'' diyerek, uzun süre gözyaşı döktü.

AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İZNE GELECEKMİŞ

Helallik alınmasının ardından şehit Ertaş'ın cenazesi, dini ve askeri törenin düzenleneceği mahalle meydanına getirildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, şehidin ailesi ve yakınlara ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Burada şehit babası Ayhan Ertaş ile şehidin kendisi gibi asker olan ve Kırıkkale'de görev yapan ağabeyi Uzman Çavuş Cumali Ertaş, tabutun başında durdu. Yaklaşık 1,5 yıllık sözleşmeli er olan Esat Ertaş'ın, nisan ayında yapılması planlanan ağabeyi Cumali Ertaş'ın düğüne geleceği öğrenildi.

SON KEZ OĞLUNUN TABUTUNA DOKUNDU

Şehit Ertaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alındı. Bu sırada kalabalığın arasından sıyrılan baba Ertaş, elini uzatıp, oğlunun tabutunu okşadı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Esat Ertaş'ın cenazesi, mahalle mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.



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