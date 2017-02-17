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Sekin Ailesi'nin acı günü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - İZMİR'de geçen 6 Ocak tarihinde PKK'lı teröristlerle adliye önünde girdiği silahlı çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in amcası 77 yaşındaki Mehmet Sekin, Bodrum'da yaşamını yitirdi....

Sekin Ailesi'nin acı günü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - İZMİR'de geçen 6 Ocak tarihinde PKK'lı teröristlerle adliye önünde girdiği silahlı çatışmada şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in amcası 77 yaşındaki Mehmet Sekin, Bodrum'da yaşamını yitirdi. Mehmet Sekin'in cenazesi, ikindi namazının ardından toprağa verildi.
Kahraman şehit polis Fethi Sekin'in Bodrum'a bağlı Gümbet Mahallesi'nde yaşayan ve bu sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren amcası Mehmet Sekin son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve 6 çocuk, 5 torun sahibi Mehmet Sekin'in Gümbet Saldır Şeyh Türbe Camii'nde ikindi namazından sonra düzenlenen cenaze törenine Kaymakam Bekir Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Koç, AK Parti İlçe Başkanı Macit Gündoğdu, Sekin'in eşi 74 yaşındaki Perihan Sekin çocukları ve Elazığ'dan gelen yakınları katıldı. Perihan Sekin'in kızlarının kolları arasında durmakta güçlük çektiği görüldü. Yaklaşık 20 yıl önce ailesi ile birlikte Bodrum'a gelen Mehmet Sekin'in cenazesi, cenaze namazından sonra Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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