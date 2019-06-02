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Şekercilerde Ramazan Bayramı bereketi

ADANA’da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Ramazan Bayramı öncesi ve bitimine kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön gördüklerini söyledi. Kentte Ramazan Bayramı öncesi şekerleme satışlarında artış yaşanıyor. Şekerleme...

Şekercilerde Ramazan Bayramı bereketi
ADANA’da şekerleme imalatı yapan Şahin Özdoğru (45), Ramazan Bayramı öncesi ve bitimine kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön gördüklerini söyledi.
Kentte Ramazan Bayramı öncesi şekerleme satışlarında artış yaşanıyor. Şekerleme İmalatçısı Şahin Özdoğru, bayram öncesi günde yaklaşık 200 kilogram şekerleme sattığını ama arife günü bu rakamın 1 tonu bulacağını söyledi. Özdoğru, “Üretimimizi hızlandırdık. Ramazan Bayramı bitimine kadar yaklaşık 5 ton şekerleme satmayı ön görüyoruz. Ramazan Bayramı bereketiyle gelecektir” dedi. Tarihi Büyük Saat çevresindeki şekerlemecilerde 60'a yakın ürün satıldığını, özellikle çikolata, ballı atom ve pekmezli sucukların yoğun rağbet gördüğünü anlatan Şahin Özdoğru, “Satışlarımız hareketlendi. Bayram yaklaştıkça insanlar şekerlemelere ve lokumlara yoğun ilgi gösteriyor. Son günlere geldikçe satışlar daha da artacaktır. Tabi şeker satmaktan ziyade geleneklerin sürdürülmesi de çok önemli. Şeker yedikçe hem ağızlar tatlanıyor hem de bayram ziyaretleri renkleniyor. Daha önce çikolata ve şeker fazla satılıyordu ama bu sene bu ikiliye lokum da eklendi” diye konuştu. Ramazan Bayramı öncesi şekerleme alışverişi yapan Halime Soysal ise hiçbir bayramın şekersiz olmayacağını ve bu tür geleneklerle değerlerin ayakta tutulabileceğini dile getirdi.
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