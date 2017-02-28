Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...

Şeker komasına giren teknisyeni AKUT ve 112 kurtardı

BODRUM'da telsiz rölelerini tamir etmek için çıktığı 600 metre rakımlı Oyuklu Tepesi'nde şeker komasına girerek yaklaşık 4 saat mahsur kalan telsiz operatörü 51 yaşındaki Erdinç Kula, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve 112 Acil Servis ekibi...

Şeker komasına giren teknisyeni AKUT ve 112 kurtardı
BODRUM'da telsiz rölelerini tamir etmek için çıktığı 600 metre rakımlı Oyuklu Tepesi'nde şeker komasına girerek yaklaşık 4 saat mahsur kalan telsiz operatörü 51 yaşındaki Erdinç Kula, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve 112 Acil Servis ekibi tarafından kurtarıldı.
Evli ve 1 çocuk babası telsiz operatörü Erdinç Kula, dün öğle saatlerinde telsiz rölelerini tamir etmek için Konacık Mahallesi, Gazderesi Mevkii'ndeki 600 metre rakımlı Oyuklu Tepesi'ne çıktı. Bir süre çalışan Kula, şeker komasına girince hareket edemez hale geldi. Cep telefonundan AKUT Bodrum ekibini arayan Kula, yardım istedi. AKUT ekibi, bölgeye hareket etti. Bir yandan da durum 112 Acil Servis'e bildirildi. İlk olarak bölgeye AKUT Bodrum ekibi ulaşıp, Kula'yı sakinleştirdi. Ardından gelen gelen sağlık ekibi de 4 saat boyunca bölgede mahsur kalan Kula'ya ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Kula, daha sonra ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kula, "Aşırı kilolarım ve şeker hastalığım nedeni ile hareket edemez hale geldim, fenalaştım. AKUT üyelerinden birini tanıyordum ve yardım istedim. Çok hızlı geldiler, aksi takdirde dağın başında daha uzun süre mahsur kalacaktım" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.