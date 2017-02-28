Şeker komasına giren teknisyeni AKUT ve 112 kurtardı

BODRUM'da telsiz rölelerini tamir etmek için çıktığı 600 metre rakımlı Oyuklu Tepesi'nde şeker komasına girerek yaklaşık 4 saat mahsur kalan telsiz operatörü 51 yaşındaki Erdinç Kula, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve 112 Acil Servis ekibi tarafından kurtarıldı.Evli ve 1 çocuk babası telsiz operatörü Erdinç Kula, dün öğle saatlerinde telsiz rölelerini tamir etmek için Konacık Mahallesi, Gazderesi Mevkii'ndeki 600 metre rakımlı Oyuklu Tepesi'ne çıktı. Bir süre çalışan Kula, şeker komasına girince hareket edemez hale geldi. Cep telefonundan AKUT Bodrum ekibini arayan Kula, yardım istedi. AKUT ekibi, bölgeye hareket etti. Bir yandan da durum 112 Acil Servis'e bildirildi. İlk olarak bölgeye AKUT Bodrum ekibi ulaşıp, Kula'yı sakinleştirdi. Ardından gelen gelen sağlık ekibi de 4 saat boyunca bölgede mahsur kalan Kula'ya ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Kula, daha sonra ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kula, "Aşırı kilolarım ve şeker hastalığım nedeni ile hareket edemez hale geldim, fenalaştım. AKUT üyelerinden birini tanıyordum ve yardım istedim. Çok hızlı geldiler, aksi takdirde dağın başında daha uzun süre mahsur kalacaktım" dedi.FOTOĞRAFLI