Şeker hastası genç kızın ölümüne ilişkin davada karar

Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul - BÜYÜKÇEKMECE'de 2016 yılında sevgilisiyle alkol aldıktan sonra yüksek şeker komasına giren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Hıracı'nın (20) ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. "Kübra benim yanıma severek geldi. Aklıma Kübra'ya zarar vermek gibi bir şey gelmedi. Bana yöneltilen suçlamalar doğru değildir" diyen sanık Caner B. "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçlarından 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa iyi hal indirimi ise uygulanmadı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Caner B. ile tutuksuz sanıklar Doğanay B. ve İdris B. hazır bulundu. Caner B.'nin avukatı tanıklarını dinlettiklerini ve delillerini sunduklarını belirterek, "Müvekkil ile Kübra Hıracı arasında bir gönül ilişkisi vardır. Hangi saatte ölenin komaya girdiği bilinemez. Buna ilişkin uzman doktorun da beyanı alınmıştır. Hastaneler doğru müdahaleyi yapsalardı kurtarılabilirdi. Tecavüz eden birisi mağdurunu hastaneye götürüp takip edip, onu beklemez. Ört bas etmeye çalışır. Müvekkil ölenin şeker hastası olduğunu bilmiyordu. Ölen daha önceden de defalarca komaya girmiştir. Müsnet suçların oluşmadığı kanaatindeyiz. Beraatini talep ederiz" diye konuştu.

"BERAATİME KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Söz verilen sanık Caner B. ise "Kübra benim yanıma severek geldi. Aklıma Kübra'ya zarar vermek gibi bir şey gelmedi. Bana yöneltilen suçlamalar doğru değildir. Yaşadığım herşey anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da beraatlarini talep etti.

SANIK 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Caner B.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın eylemi beden vaya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlediğinin anlaşıldığından cezayı yarı oranında artırarak 24 yıl hapis cezası verdi. Caner B. "Kişiyi hürriyetinden kısıtlama" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, suçun birden fazla kişi ile birlikte beden veya ruh bakımında kendini savunamayacak kişiye karşı işlendiğinden cezayı 6 yıla çıkardı. Suçun cinsel amaç ile işlenmesini gözönüne alan mahkeme heyeti cezayı 9 yıla yükseltti. Sanık sonuç olarak toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın geçmişteki hali ve olumsuz sosyal ilişkilerini gözönüne alan mahkeme heyeti verilen cezalarda "iyi hal" indirimi ise uygulanmadı. Caner B.'nin tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

2 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Caner B. ile İdris B. hakkında "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan ise suçun unsurları oluşmadığından beraatine hükmetti. Sanık Doğanay B. "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Nitelikli cinsel saldırıya yardım etme" ve "İhmali davranışla kastan öldürme" suçlarından da suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti karar kesinleştiğinde İdris B. hakkında da "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

İDDİANAME

İddianameye göre olay şöyle oldu: Düzce'de yaşayan Kübra Hıracı 820) ile İstanbul'da yaşayan Caner B. (28) ile arasında duygusal ilişki başladı, ikili telefonla ve yüz yüze görüştü. 22 Aralık 2016 tarihinde Kübra Hıracı,Caner B.'nin yanına geldi ve ikili araç içerisinde alkol almaya başladı. Caner B.'nin yeğeni olan İdris B.(17) de ikilinin yanına geldi, ardından sahilden ayrıldılar. Kübra Hıracı, Caner B. ve İdris B., Doğanay B.(21) ile buluştu, ardından da hep birlikte günü birlik yer kiralama yapmak için Uçurtma Sokağa gittiler. Kübra Hıracı araç içerisinde baygın vaziyette bulunurken, Caner B. ve İdris B. ise Kübra Hıracı adına oda kiraladı. Daha sonra Caner B., İdris B. ve Doğanay B. baygın vaziyetteki Kübra Hıracı'yı baygın vaziyette araçtan indirdi. Caner B., Kübra Hıracı'yı sırtına alarak pansiyona soktu, oda kapısını İdris B. açtı, hemen arkasından da Doğanay B. Kübra Hıracı'ya ait telefon ile çantayı getirdi. İdris B. ile Doğanay B. odadan çıktı. Odada Caner B. ve Kübra Hiracı kaldı. 23 Aralık 2016 tarihinde İdris B. saat 10.49'da yeniden odaya girdiği, 10.58'de de çıktı. Aynı gün saat 14.33'te İdris B. odaya girdi, saat 14.53'te de İdris B. Kübra Hıracı'yı sırtına alıp dışarı çıkardı. 3 şüpheli Kübra Hıracı'yı hastaneye götürdü ancak Kübra Hıracı vefat etti. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Hıracı'nın diyabete bağlı yüksek şeker koması ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat etti, ayrıca Kübra Hıracı ile cinsel ilişkiye girildiğine ilişkin bulgulara rastlanıldı. İddianamede Caner B.'nin "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" ve "Nitelikli Cinsel saldırı" suçlarından 32 yıldan 43 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Doğanay B. hakkında ise "Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede İdris B.'nin ise "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.