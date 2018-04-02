Şeker fabrikalarının satılmaması için toplanan imzalar Başbakanlığa gönderildi

Mustafa TURAPOĞLU- Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - TÜRKİYE'deki şeker fabrikalarının satılmaması için toplanan, 124 klasör içindeki 1 milyon 682 bin 603 imza, Başbakanlığa gönderildi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Şeker- İş tarafından şeker fabrikalarının satılmaması için başlatılan imza kampanyasında toplanan 1 milyon 690 bin imzanın, geçen hafta kendileri tarafından teslim alındığını hatırlattı. Başbakan Binali Yıldırım'ı cumartesi günü ziyaret ettiğini belirten Atalay, toplanan imzalardan bir kısmını teslim ettiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Ben buradan kamuoyuna bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu şeker başka yer özelleşmesine benzemiyor. Şu anda çıkan 14 fabrika özelleştiği zaman 4'ünü alan firmalar çalıştırır, 10 tanesini kapatırlar. Bunla ilgili Sayın Başbakan'a, kamuoyuna her ortamda söyledik. Bundan vazgeçin. Bu 1 milyon 690 bin imza bittikten sonra hala 200 bin imza hala gelmeye devam ediyor. İktidar partisi olmak üzere bütün partiler herkes şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı. Çünkü bunlar özelleşirse bu fabrikalar kapanır. Sayın Başbakan'ın bana ifadesi şu. 'Bu fabrikalar çalışmaya devam edecek, daha fazla üretecekler'. Bununla ilgili Sayın Başbakan'ım bizim gerekçelerim bu. Kendisine dosya sunduk. Bilgileri, belgeleri sunduk. Zannediyorum kısa sürede Sayın Başbakan'ımız bununla ilgili bir açıklama yapacağını ümit ediyorum. Buradan bir kez daha sesleniyorum, bundan vazgeçin."

Başkan Atalay ayrıca 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı bu yıl Hatay'da kutlayacaklarını belirterek, "Yoğun bir katılımla işçilerin sorunlarını Hatay'dan Türkiye kamuoyuna anlatmaya gayret edeceğiz" dedi.

Türk-İş Başkanı Atalay'ın açıklamasının ardından 1 milyon 682 bin 603 imzanın yer aldığı 124 klasör, araca yüklenerek, Başbakanlığa gönderildi.

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