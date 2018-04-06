Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için ihale toplantısında CHP’lilerden tepki

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - ANKARA'da, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için yapılan ihale, salonda takip için bulunan CHP'li milletvekilileri tarafından protesto edildi.  Başbakanlık Özelleştirme...

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için ihale toplantısında CHP’lilerden tepki

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - ANKARA'da, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için yapılan ihale, salonda takip için bulunan CHP'li milletvekilileri tarafından protesto edildi. 
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, Kırşehir ve Bor şeker fabrikalarının özelleştirilmesi için ihale düzenlendi. Bor Şeker Fabrikası için 8, Kırşehir Şeker Fabrikası için ise 11 firma tarafından teklif verildi. Bu sırada ihaleyi takip etmek için CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile bir grup milletvekili, salona geldi. İhaleyi takip eden CHP'li vekiller, bir süre sonra protesto etmeye başladı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bu kurul, ne yazık ki ülkenin en önemli kaynaklarını peşkeş çekmeye gelmiştir. Toplumdan haberdar edilmeden baskın bir ihaleyle size ait olmayan bu kaynakları satma hakkınız yoktur. Sizler satıcılar, sizler alıcılar; bu ülkeye, bu ülkenin kaynaklarına ihanet etme hakkınız yoktur. Protesto ediyoruz. Şeker fabrikalarının satışına itiraz ediyoruz. Bunu yapmak ülkeye hainliktir" diye konuştu. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise "Bu, maalesef şekerin idamıdır. Şeker milletindir, sizin değildir. 2019 da bilin ki bunu kamulaştıracağız" dedi. 
CHP'li milletvekilleri daha sonra 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' diye slogan atıp, salondan ayrıldı. İhaleye ise bir süre ara verildi.
CHP'li Ağbaba, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı çıkışında yaptığı açıklamada, satışı savunan tek kişi dahi olmadığını ileri sürerek, "Bu yapılan şey hukuksuzdur. Bu satışın gerçekleşmesi milletle dalga geçmektir" dedi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314