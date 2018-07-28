Şehrin stresinden kaçıp, hobi bahçelerinde rahatlıyorlar

Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MANİSA'nın Şehzadeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen hobi bahçeleri, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için fırsat oldu. Aylık 150 liraya kiralanabilen hobi bahçeleri sayesinde birçok kişi, organik ürünler yetiştirmeye başladı.

Şehzadeler Belediyesi, 50 dönümlük bir araziye 318 hobi evi ve hobi bahçesi kurdu. Otoparkı, güvenliği, altyapısı, elektriği, mescit ve çocuk parkı olan hobi bahçelerinde her bir alan 90 metrekareden oluşuyor. Elektrik ve su dahil, aylık 150 TL'ye hobi bahçelerini kiralayan vatandaşlar, şehir hayatının getirdiği stresten uzaklaşarak doğayla, toprakla uğraşıp, zihinsel yorgunluklarını atıp, kendi sebze ve meyvelerini üretiyor.

İki ay önce hobi bahçesi kiralayan vatandaşlardan emekli çift Güler ve Hüseyin Saygıner, burada çok güzel vakit geçirdiklerini, sebze ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını ifade etti. Hobi bahçesini kiralayanlardan Ayşen Oğuz ise toprakla buluşup stresten, sıkıntıdan kurtulduklarını belirterek, "Eşimle, çocuklarımla buraya geliyoruz. Ekilebilecek her türlü ürünü ekiyoruz. Kendimiz için topladığımız gibi misafirlerimiz de gelip topluyor" diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, "Toprakla, doğayla temas etmesi zor olan insanlar için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 6 milyon liraya hobi bahçeleri hayata geçti. Burada toplam 318 hobi bahçemiz, 50 dönüm arazi üzerinde kuruldu. Ayda 150 lira gibi makul bir ücretle bu hobi bahçelerini vatandaşlarımıza kiralıyoruz. Hobi bahçelerinde domates, biber gibi değişik meyve ve sebzeler yetiştiriyorlar ve aynı zamanda doğayla temas ediyorlar" diye konuştu.

Başkan Çelik, bu projede yenilenebilir enerjiden faydalandıklarını da kaydetti.

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