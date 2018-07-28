 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Şehrin stresinden kaçıp, hobi bahçelerinde rahatlıyorlar

Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MANİSA'nın Şehzadeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen hobi bahçeleri, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için fırsat oldu. Aylık 150 liraya kiralanabilen hobi bahçeleri sayesinde birçok kişi, organik ürünler...

Şehrin stresinden kaçıp, hobi bahçelerinde rahatlıyorlar

Nermin UÇTU/MANİSA, ()- MANİSA'nın Şehzadeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen hobi bahçeleri, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenler için fırsat oldu. Aylık 150 liraya kiralanabilen hobi bahçeleri sayesinde birçok kişi, organik ürünler yetiştirmeye başladı.
Şehzadeler Belediyesi, 50 dönümlük bir araziye 318 hobi evi ve hobi bahçesi kurdu. Otoparkı, güvenliği, altyapısı, elektriği, mescit ve çocuk parkı olan hobi bahçelerinde her bir alan 90 metrekareden oluşuyor. Elektrik ve su dahil, aylık 150 TL'ye hobi bahçelerini kiralayan vatandaşlar, şehir hayatının getirdiği stresten uzaklaşarak doğayla, toprakla uğraşıp, zihinsel yorgunluklarını atıp, kendi sebze ve meyvelerini üretiyor.
İki ay önce hobi bahçesi kiralayan vatandaşlardan emekli çift Güler ve Hüseyin Saygıner, burada çok güzel vakit geçirdiklerini, sebze ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını ifade etti. Hobi bahçesini kiralayanlardan Ayşen Oğuz ise toprakla buluşup stresten, sıkıntıdan kurtulduklarını belirterek, "Eşimle, çocuklarımla buraya geliyoruz. Ekilebilecek her türlü ürünü ekiyoruz. Kendimiz için topladığımız gibi misafirlerimiz de gelip topluyor" diye konuştu.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, "Toprakla, doğayla temas etmesi zor olan insanlar için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 6 milyon liraya hobi bahçeleri hayata geçti. Burada toplam 318 hobi bahçemiz, 50 dönüm arazi üzerinde kuruldu. Ayda 150 lira gibi makul bir ücretle bu hobi bahçelerini vatandaşlarımıza kiralıyoruz. Hobi bahçelerinde domates, biber gibi değişik meyve ve sebzeler yetiştiriyorlar ve aynı zamanda doğayla temas ediyorlar" diye konuştu.
Başkan Çelik, bu projede yenilenebilir enerjiden faydalandıklarını da kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar