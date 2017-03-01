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Şehmus Alparslan: Sokakta satılan değil, pastörize süt tüketin

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - GIDA Mühendisleri Odası (GMO) Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, sokakta satılan sütten uzak durulmasını, pastörize süt tüketilmesini istedi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca açıkta satılan sütlerle...

Şehmus Alparslan: Sokakta satılan değil, pastörize süt tüketin

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - GIDA Mühendisleri Odası (GMO) Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, sokakta satılan sütten uzak durulmasını, pastörize süt tüketilmesini istedi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca açıkta satılan sütlerle ilgili düzenleme yapıldığını ve bunu olumlu bulduklarını anlatan GMO Şube Başkanı Alparslan, buna karşın sokak sütünün satılmaya devam ettiğini söyledi. Denetimsiz bir biçimde sokakta satılan sütün riskli olduğunu aktaran Alparslan, "Ayrıca sokak sütü evde uzun süre kaynatılmakta, bu da işlenmiş sütlerin maruz kaldığından çok daha şiddetli ve besin öğelerinin kaybına neden olmaktadır. Sütün ne kadar süre hangi sıcaklığa kadar pişirilmesi besin değeri açısından önemli" dedi.
KOŞULLAR SAĞLANMIYOR'
Sağlıklı çiğ süt tüketimi başta olmak üzere önerilerini sıralayan GMO Şube Başkanı Şehmus Alparslan, şunları kaydetti:
"Sağlıklı çiğ süt tüketimi için, sağımdan taşımaya, işlemeden, depolamaya ve tüketim anına kadar geçen aşamalarda uygun sıcaklık ve koşullar gerekir. Ancak bu durum maalesef henüz ülkemizde uygulanabilir değil. Bu nedenle koşullar uygun hale getirilmediği sürece sokak sütü tüketimi bir risk olacaktır. Bu nedenlerle sokak sütünden uzak durmamız ve pastörize süte yönelmemiz gerekir. Denetlenen, katkı maddesi içermeyen, güvenilir ve doğal haline en yakın süt olan pastörize süt teşvik edilmeli."

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