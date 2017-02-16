Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz etti iddiası
Hasta bakıcı, refakatçi kıza tecavüz...
Odatv tavasında flaş diyalog, 12 Nisana ertelendi
Odatv tavasında flaş diyalog, 12...
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla saldırı... Çok sayıda ölü var
El Bab'da DEAŞ'tan bombalı araçla...
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...

Şehitten geriye kalan en acı hatıra

Yaprak KOÇER/ SAMSUN, () - HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada önceki gün şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın daha önce bir tanıdığına verdiği asker botları, acı bir hatıra...

Şehitten geriye kalan en acı hatıra

Yaprak KOÇER/ SAMSUN, () - HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada önceki gün şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın daha önce bir tanıdığına verdiği asker botları, acı bir hatıra olan kaldı. Mustafa Otu, sosyal medya üzerinden şehidin kendisine verdiği botların fotoğrafını paylaşıp altına "Ağabeyim senin bana. Verdiğin en kıymetli hediyen, bunu ömrüm boyunca saklayacağım" yazdı.
Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada önceki gün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan, dün memleketi Samsun'un Ladik İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Babası Yaşar Kayan'ın 17 yıl önce vefat ettiği şehit Kayan, ardında 1 yıllık evli olduğu hamile eşi Büşra Kayan'ı bıraktı.
2011 yılında görev başlayan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın cenazesi dün gözyaşlarıyla toprağa verilirken, sosyal medyada bir yakının yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın acı haberini alan yakını Mustafa Otu önce şehit ile beraber çetirdikleri fotoğraflarını paylaştı. Ardında da şehit Kayan'ın kendisine verdiği asker botlarının fotoğrafını paylaşarak altına, "Ağabeyim senin bana verdiğin en kıymetli hediyen bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Ne kadar şanslıyım ki şehit asker botu var bende. Mekanın cennet bahçeleriyle dolsun canim ağabeyim" diye yazdı. Kocaeli'de yaşayan Mustafa Otu Samsun'a gelerek şehit Kayan'ın cenaze törenine katıldı.



FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.