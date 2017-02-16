Şehitten geriye kalan en acı hatıra

Yaprak KOÇER/ SAMSUN, () - HATAY'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada önceki gün şehit olan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın daha önce bir tanıdığına verdiği asker botları, acı bir hatıra olan kaldı. Mustafa Otu, sosyal medya üzerinden şehidin kendisine verdiği botların fotoğrafını paylaşıp altına "Ağabeyim senin bana. Verdiğin en kıymetli hediyen, bunu ömrüm boyunca saklayacağım" yazdı.

Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada önceki gün şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan, dün memleketi Samsun'un Ladik İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Babası Yaşar Kayan'ın 17 yıl önce vefat ettiği şehit Kayan, ardında 1 yıllık evli olduğu hamile eşi Büşra Kayan'ı bıraktı.

2011 yılında görev başlayan Jandarma Uzman Çavuş Salih Kayan'ın cenazesi dün gözyaşlarıyla toprağa verilirken, sosyal medyada bir yakının yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kayan'ın acı haberini alan yakını Mustafa Otu önce şehit ile beraber çetirdikleri fotoğraflarını paylaştı. Ardında da şehit Kayan'ın kendisine verdiği asker botlarının fotoğrafını paylaşarak altına, "Ağabeyim senin bana verdiğin en kıymetli hediyen bunu ömrüm boyunca saklayacağım. Ne kadar şanslıyım ki şehit asker botu var bende. Mekanın cennet bahçeleriyle dolsun canim ağabeyim" diye yazdı. Kocaeli'de yaşayan Mustafa Otu Samsun'a gelerek şehit Kayan'ın cenaze törenine katıldı.







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