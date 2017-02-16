Şehitten geriye kalan en acı hatıra (2)

'ÖMRÜM BOYUNCA SAKLAYACAĞIM'

Hatay'ın Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada önceki gün şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan'ın daha önce asker botlarını verdiği arkadaşı olan karate hakemi ve antrenörü Mustafa Otu, ömrü boyunca bu botları saklayacağını söyledi. 2010 yılında şehit Kayan'ın Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde ağabeyi Ahmet Kayan'ın yanına geldiğini, bu sırada tesadüfen kendisi ile tanıştığını söyleyen Mustafa Otu, "Salih ağabeyimi çok severdim. Kendisi ile sürekli görüşürdük. Bende bir dönem uzman çavuş olmak istiyordum. 3 ay önce telefonla görüşmem de ondan bana bir hatıra vermesini istedim. O da bana ne istediğimi sordu. Bende 'Bir asker için botları çok önemlidir botlarını verir misin ağabey' dedim. O da 'Ben bu botlarla 4 yıl Şırnak'ta görev yaptım tabi gönderirim' dedi. Daha sonra kargoyla bana botlarını gönderdi. Bu botları ömrüm boyunca saklayacağım. Şehit ağabeyimin botları bana en gururlu hatıradır" dedi.



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