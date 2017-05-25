Şehitlikte tiyatral gösteriyle Çanakkale ruhu yaşatılıyor

ÇANAKKALE Savaşları'nın kahramanlık sahneleri, bir tiyatro ekibi tarafından sergilenen canlandırmalarla Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen ziyaretçilere aktarılıyor. Tiyatral gösteride izleyenler, en fazla duyguyu, Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 günü Conkbayırı'nda askerlerine, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği an yaşıyor.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, son yıllarda birçok yeni şehitliğin yapıldığı, mevcutların da ihya edildiği Gelibolu Yarımadası'nda yeni bir uygulama başlattı. Şehitlikleri ve savaş alanlarını ziyarete gelen vatandaşların Çanakkale Ruhu'nu daha iyi kavrayabilmeleri amacıyla Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu'yla bir anlaşma yaptı. Bu doğrultuda Şehitler Abidesi, 57'nci Alay Şehitliği ve Seyit Onbaşı Anıtı'nın bulunduğu Mecidiye Tabyası başta olmak üzere birçok noktada, sanat tiyatrosu ekibince Çanakkale Savaşları sırasında yazılan kahramanlık destanlarının anlatıldığı canlandırmalar ziyaretçiler için sahneleniyor.Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915 günü Conkbayırı'nda askerlerine, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği anının canlandırıldığı '57'nci Alay' isimli tiyatral gösteri, ziyaretçilere Çanakkale ruhu duygusunu yoğun olarak yaşatıyor. Kimi zaman bu kahramanlık destanını yazan 57'nci Piyade Alayı Şehitliği'nde, kimi zaman tüm Çanakkale şehitleri anısına yapılan Şehitler Abidesi'nde ziyaretçiler için sahnelenen canlandırmalar, izleyenleri 102 yıl öncesine götürüyor. Gözyaşlarına hakim olamayan vatandaşların bölgeye yaptığı ziyaretler de bu tiyatral gösteri sayesinde daha anlamlı hale geliyor.57'nci Alay isimli gösteriyi Şehitler Abidesi'nde ziyaretçilerin arasında izleyen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale şehitliklerinin, burayı gezmeye gelenleri yoğun bir manevi duyguyla kuşattığını ifade etti. Yaşanan manevi duygularla beraber kahramanlıkları gösteren canlı bir performansın da çok anlamlı olacağını düşündüklerini söyleyen Kaşdemir, "Bunun için 30-40 kişiden oluşan profesyonel tiyatrocularımız alanın değişik yerlerinde bu tiyatral gösteriyi sahneliyorlar. Kısa bir zaman içerisinde bölgedeki kalabalık toplanıp, gösteriyi seyretmeye başlıyor. Şehitler Abidesi'nin altında duygu yoğunluğu olan bir ortam oluşuyor. Duygulananlar, ağlayanlar, bir daha seyretmek isteyenler oluyor. Evlerine döndüklerinde ise, çevrelerindekilere Çanakkale'nin mutlaka gidilip, görülmesi ve ziyaret edilmesi gereken bir yer olduğunu öneriyorlar" dedi.Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda birçok bölgede farklı gösteriler sahnelediklerini kaydeden ve gösteride Atatürk'ü canlandıran tiyatro oyuncusu Abdülkadir Katra, "Mecidiye Tabyasında Koca Seyit'i sahneliyoruz. Şehitler Abidesi'nde ve 57'nci Alay Şehitliği'nde ise, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının destansı kahramanlığını işliyoruz. Bazen Şehitler Abidesi'nde farklı günlerde Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine yazmış olduğu o muhteşem şiirin yazılış öyküsünü anlatıyoruz. Bazı günlerde Conkbayırı'nda yine Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, o süngü hücumundaki destansı mücadelesini anlatıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF