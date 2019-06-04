Şehitlikte hüzünlü bayram

İZMİR'de yaşayan şehit aileleri ve yakınları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit haberini birkaç yıl önce alanlar kadar uzun zaman önce duyan ailelerin de yaşadığı acı, ilk günkü gibi tazeydi.

Şehit aileleri ve yakınları bayramın ilk günü Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yanlarına Türk bayrakları asılı mezarları temizleyip, çiçek bıraktı, ardından dua okudu. 1998 yılında şehit olan Piyade Üsteğmen Osman Karadoğan'ın bayramdaki ilk ziyaretçisi babası İlhan Karadoğan oldu. Tek oğlunu toprağa verdiğini anlatan baba Karadoğan, "5 Şubat'ta PKK ile çatışmada şehit oldu. 7 Şubat da doğum günüydü, 27 yaşına girecekti. Her bayramda buraya gelirim. Bir kızım, bir oğlum vardı. Şehit oldu, yapacak bir şey yok" dedi. Oğlu Okan Özkuman'ın mezarı başında oturan gözü yaşlı anne Müberra Özkuman da "1992'de Tunceli'de öldü. Bugün bayram ama ben ne hissedeyim, sadece üzülüyorum. Tek evladımdı. Ona her bayram gelirim" diye konuştu.

25 YIL ÖNCESİNİ BUGÜN GİBİ YAŞIYOR

1994 yılında Van'da şehit olan kardeşi Engin Demirci'nin mezarını ziyaret eden Bilgin Demirci de kardeşinin mezarına su döküp temizleyerek, çiçeklerini tazeledi. Ailece yıllardır aynı üzüntüyü paylaştıklarını dile getiren Bilgin Demirci, şunları söyledi:

"Kardeşim Van'da şehit oldu. O günden bugüne üzüntümüz unutulacak gibi değil. Sanki bugün gibi hissediyoruz. Bir yandan da az da olsa güzel haberler alıyoruz. Katiller tek tek temizleniyor ülkemizden. Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen hainlerle mücadelemizi aşacağız inşallah. Ülkemizi parçalama girişimlerinin üstesinden gelinmesi bizi mutlu ediyor. Bayrağımız altında güçlü olmak bizi memnun ediyor. Bu insanlar canını feda etmeseydi bayramların yaşanması zordu. Kardeşimin acısını unutmam mümkün değil. Sanki bugün yaşıyoruz. 25 yıl oldu. Unutmak çok zor. Her bayram geliyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü ve diğer özel günlerde burayı ziyaret ediyor, dualarımızı okuyoruz."

OYUN ARKADAŞINA DUA ETTİ

Kadifekale Hava Şehitliği'nin her yaştan ziyaretçileri arasında iki kız kardeş Ceren Tayboğa ve kardeşi Azra Tayboğa da yer aldı. 2010 yılında şehit olan Serhat Aslan'ın kabrini ziyaret eden Tayboğa kardeşler, Aslan ve tüm şehitler için dua etti. Şehit Serhat Aslan'ı oturdukları mahalleden tanıdığını belirten abla Ceren Tayboğa, "Buraya gelince çok duygulanıyorum. Buradan her geçişimde savaşları düşünüyorum, içimi hüzün kaplıyor. Sadece biri için değil hepsi için dua ediyorum. Serhat ağabey öldüğünde ben küçüktüm. Tek anımız mahallede oynadığımız oyunlardı. Allah hepsine rahmet versin" dedi.



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