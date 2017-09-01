Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a...
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor

Şehitlikte buruk bayram

Mustafa OĞUZ / İZMİR, () - İZMİR'deki Kadifekale Şehitliği'nde bu bayram da duygulu anlar yaşadı. Anneanneleri Gönül Koçyiğit'le şehitliğe gelen Efe (5) ve Eğmen (4), dayıları şehit Kara Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit'in mezarına...

Şehitlikte buruk bayram

Mustafa OĞUZ / İZMİR, () - İZMİR'deki Kadifekale Şehitliği'nde bu bayram da duygulu anlar yaşadı. Anneanneleri Gönül Koçyiğit'le şehitliğe gelen Efe (5) ve Eğmen (4), dayıları şehit Kara Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit'in mezarına çiçek bıraktı. Hava Pilot Üsteğmen Onur Özkaya'nın annesi Aynur Özkaya da oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşadı, "Oğlum seni çok özledim" diyerek gözyaşı döktü.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesme telaşının yanı sıra, acının hüznün yaşandığı yerler şehitlikler oldu. Kadifekale Şehitliği'nde de bu bayram duygulu anlar yaşandı. Aileler, şehit evlatlarının yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Efe ve Eğmen, anneanneleri Gönül Koçyiğit'le, 2009 yılında Kayseri'nin Sarız İlçesi'ndeki Küçükkabaktepe'de askeri helikopter kazasında şehit olan dayıları Kara Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit'in mezarını ziyaret etti, çiçek bıraktı.
'OĞLUM SENİ ÇOK ÖZLEDİM'
Şehitlikteki Hava Pilot Üsteğmen Onur Özkaya'nın kabri başında da hüzün vardı. Malatya'da 24 Şubat 2015 tarihinde askeri uçağın düşmesiyle şehit olan Onur Özkaya'nın annesi Aynur Özkaya, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşadı. Şehide "Oğlum seni çok özledim" sözleriyle seslenen  anne, gözyaşlarını tutamadı.
Şehidin babası emekli hava astsubay Cengiz Özkaya, yaşadıkları bu acı olayın detaylarının aydınlatılması için hukuk mücadelesi başlattıklarını, bir ihmal kasıt olduğunu düşündüklerini, gerçeğin ortaya çıkmasını istediklerini söyledi.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314