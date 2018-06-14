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Şehitlikte arife hüznü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta Ramazan Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Mezarlık içerisindeki şehitlikler ise en çok ziyaret edilen yer oldu. Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda arife günü...

Şehitlikte arife hüznü

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta Ramazan Bayramı arifesinde Yukarı Tekke Mezarlığı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Mezarlık içerisindeki şehitlikler ise en çok ziyaret edilen yer oldu.
Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda arife günü hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen aileler, burada yakınlarının mezarı başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Mezarlık alanı içerisindeki şehitlikler de gün içinde en çok ziyaret edilen yer oldu. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, bayramı buruk yaşadıklarını söyledi. 
35 gün önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Onbaşı Furkan Peker'in kabri ziyaretçi akınına uğradı. Şehidin annesi Meral ve babası Ahmedi Duran Peker oğullarının kabrinin başından ayrılmazken, gelen taziyeleri de kabul etti. Şehidin annesi Meral Peker hayatının en zor bayramını geçireceğini söyledi. 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Ümit Erdoğan'ın babası Mehmet Erdoğan da arife günü oğlunu ziyarete gidenler arasında yer aldı. Şehit babası Mehmet Erdoğan "Oğlumu ziyaret ettim. Diğer vefat eden yakınlarımızı ziyaret ettik. Dostlara Fatiha okuduk. İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun" dedi.
Ziyaretçiler ayrıca aynı yerde bulunan Şehitler Müzesi'ni de gezdi. Şehitlerin kişisel eşya ve fotoğraflarının sergilendiği müzeyi gezenler, burada duygu dolu anlar yaşadı.

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