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Şehitlerin tablolarına yoğun ilgi

SİVAS'ta Ressamlar Derneği tarafından 'Yedi renk yağlı boya resim sergisi' açıldı. Sergide en çok ilgiyi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in tabloları gördü. Sivas Ressamlar Derneği tarafından Şems-i...

Şehitlerin tablolarına yoğun ilgi
SİVAS'ta Ressamlar Derneği tarafından 'Yedi renk yağlı boya resim sergisi' açıldı. Sergide en çok ilgiyi Şehit Polis Memuru Fethi Sekin ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in tabloları gördü.
Sivas Ressamlar Derneği tarafından Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi'nde açılan sergide 7 ressama ait 58 çalışma yer aldı. Sergi açılışını, Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve bazı protokol üyeleri gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Vali Yardımcısı Yıldızhan, "Sivaslı ressamlar, yüreklerinin naifliğini, hoşluğunu eserlerine yansıtmışlar. Sivaslılar olarak bizlere de onların eserlerini keyifle seyretmek düşüyor. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.
Sivas Ressamlar Derneği Başkanı Arif Sayyar da, derneklerinin zaman zaman resim kursları verdiğini ve 2017 yılının ilk 6 aylık çalışmalarının burada sergilendiğini söyledi. Vali Yardımcısı Yıldızhan ve beraberindekiler daha sonra sergiyi gezdi. Sergide yer alan İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in tabloları ise yoğun ilgi gördü. Sergiye gezenler şehitlerin tabloları ile fotoğraf çektirdi. Sergi 23-31 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak.
                             
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