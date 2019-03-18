Şehitleri anma tırmanışında saç ve sakalları buz tuttu

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Külübü tarafından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Zirveye yaklaşırken tipiye tutulan ve zor anlar yaşayan kafile dönmek zorunda kaldı. Tırmanışta bazı erkek öğrencilerin saç ve sakalları buz tuttu.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü öğrencileri, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için hafta sonu Palandöken'in 2 bin 400 rakımındaki otelin önüne, saat 09.00 sıralarında otobüslerle geldi. Öğrenciler ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca ve kulüp müdürü Yunus Emre Karaca öncülüğünde Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanışa geçti. Güneşli hava ve karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, 3 bin metrede ani bastıran tipiye tutuldu. Bölgede görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü, bazı erkek öğrencilerin saç ve sakalları buz tuttu. Bunun üzerine zirve tırmanışı iptal edildi. Yönetici ve öğrenciler, Türk bayrağı açıp, şehitler ve Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra döndü.

Böylesine anlamlı bir yürüyüşe eşlik ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen öğrencilerden İbrahim Özdemirtaş, "İlk başta hava açıktı. Zirvenin soğuk olacağını bilerek gittik. Ona hazırlıklıydık. Ani bastıran tipiyle çok üşüdük. Saçımız, sakalımız buz tuttu ama tırmanışın bizim için değerli olduğunu bildiğimiz için üşümekten bile keyif aldık" diye konuştu.



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