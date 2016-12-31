BEŞİKTAŞ'ta bombalı saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği Şehitler Tepesi'nde 2016'nın son saatlerinde anma gerçekleştirildi. Beşiktaş Belediyesi'nce gerçekleştirilen anmaya yüzlerce vatandaş Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı. Alana kurulan barkovizyonda şehitlerin fotoğrafları verildi. Şehitler için duaların okunduğu anmada konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şehitler Tepesi'ne bir Şehitler Anıtı dikeceklerini belirtti.
Şehitler Tepesi'nde yeni yıl öncesi son anma
BEŞİKTAŞ'ta bombalı saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği Şehitler Tepesi'nde 2016'nın son saatlerinde anma gerçekleştirildi.
31 Aralık 2016 Cumartesi 23:26
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