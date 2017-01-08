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Şehitler için oynanacak İzmir derbisi tarihi henüz belirlenmedi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe'nin, şehit polis Fethi Sekin ve diğer şehitler anısına oynamayı planladığı derbinin tarihi, fikstür engeli nedeniyle henüz belirlenemedi. Antalya kampını...

Şehitler için oynanacak İzmir derbisi tarihi henüz belirlenmedi

Ergin KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe'nin, şehit polis Fethi Sekin ve diğer şehitler anısına oynamayı planladığı derbinin tarihi, fikstür engeli nedeniyle henüz belirlenemedi.
Antalya kampını 11 Ocak çarşamba günü noktalayacak Göztepe, 15 Ocak'ta TFF 1. Lig'de Denizlispor, 17 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda Sivasspor'la karşılaşacak. Ay sonuna kadar 22 Ocak'ta ligde Gaziantep BŞB (D), 24 Ocak'ta kupada Yeni Amasyaspor (D), 29 Ocak'ta ise yine ligde Altınordu'yla oynayacak.
Antalya kampını tamamlayan Karşıyaka ise bu ayın sonuna kadar 14 Ocak'ta Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bugsaşspor, 21 Ocak'ta Tuzlaspor (D), 29 Ocak'ta ise Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
İki takımın yöneticileri, tüm İzmirli futbolseverleri heyecanlandıran derbi için teknik heyetlerle görüşerek iki takımın da programının uygun olacağı bir gün belirlemeye çalışacak.
İL MÜDÜRÜNDEN DESTEK
Karşıyaka Taraftarlar Derneği'nin önerisiyle ortaya çıkan 'Şehitlerimiz için İzmir derbisi' projesine Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu'dan da destek geldi. Tatlısu, kulüplerin kendilerine bu yönde başvuru yapması durumunda Gençlik Spor Bakanlığı'na yazı yazarak derbide İzmir Atatürk Stadı'ndan kiralama bedeli alınmamasını talep edebileceklerini söyledi. Bu sayede şehit ailelerine derbi hasılatından daha çok destek aktarılabilecek.

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