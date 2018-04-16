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Şehitler için kanoyla İzmir'den Çanakkale'ye deniz yolculuğu

ŞEHİTLERİN anısına İzmir'den Çanakkale'ye gitmek üzere kanoyla yola çıkan Gülhun ve İlker Gürbüz çifti, Foça ilçesinde mola verdi. Gürbüz çiftini, Foça Limanı girişinde Foça Yelken İhtisas Kulübü'nün küçük yelkencileri selamladı. Çanakkale...

Şehitler için kanoyla İzmir'den Çanakkale'ye deniz yolculuğu
ŞEHİTLERİN anısına İzmir'den Çanakkale'ye gitmek üzere kanoyla yola çıkan Gülhun ve İlker Gürbüz çifti, Foça ilçesinde mola verdi. Gürbüz çiftini, Foça Limanı girişinde Foça Yelken İhtisas Kulübü'nün küçük yelkencileri selamladı.
Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünde 'Bizi Unutma' sloganıyla geçen cumartesi günü İzmir merkezden yola çıkan aktivist Gülhun Gürbüz ve İlker Gürbüz çifti, 180 deniz mili kat ederek Çanakkale'ye ulaşmayı hedefliyor. Çanakkale Kara Savaşı'nda şehit düşen dedelerini ve tüm şehitleri anmayı amaçlayan Gürbüz çiftinin yolculuğu, 23 Nisan'da Çanakkale'de sona erecek.
Foça Belediyesi Karakum Plajı'na mola için gelen Gülhun ve İlker Gürbüz çiftini, Foça Belediyesi ve Foça Yelken İhtisas Kulübü yöneticileri ile küçük yelkenciler karşıladı. Gürbüz çiftine, Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ adına çiçek sunuldu.
İlker Gürbüz, "Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılında, İstanbul'dan Çanakkale'ye bir yolculuk yapmıştık ve o yolculuk tekrar etti. Bu yıl rotamızı değiştirdik. Bu bir farkındalık kampanyası. Amacımız Çanakkale şehitlerimizi anmak. Savaşsız bir dünya hayal ediyoruz" dedi.
Gülhun Gürbüz ise "Üç yıl önce İstanbul-Çanakkale yaptık. İzmir'i çok seviyoruz. Bu rotayı da görmek istedik. İnsanlarla tanışmak ve amacımızı anlatmak istedik. Amacımız atalarımızı anmak, Çanakkale ruhunu yeniden canlandırmak. Savaşların son bulmasını umut ediyoruz" diye konuştu.
Geceyi Foça Belediyesi Karakum Plajı'nda kurdukları kampta geçiren Gülhun ve İlker Gürbüz çifti, bu sabah rotasına devam etti.

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