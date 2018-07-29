Şehitler için Erciyes'e zirve tırmanışı

KIBRIS Barış Harekatı ve 15 Temmuz Demokrasi şehitleri anısına Erciyes Dağı'na geleneksel zirve tırmanışı gerçekleştirildi.

Kayseri'de, Dağcı Ali İlik tarafından düzenlenen Erciyes'e zirve tırmanışı 22 saat sürdü. Zirve tırmanışına 9 kişilik dağcı grubu katıldı. Dağcı Ali İlik, sağlığı elverdiği sürece geleneksel tırmanışı sürdüreceğini söyledi. Tırmanışın zorlu hava şartları altında yapıldığını ifade eden İlik, "Develi sırtı olarak bilinen klasik rotadan gidilen güzergah boyunca rüzgarın, 52 kilometre hıza ulaşması, ayrıca hava sıcaklığının gece sıfır derece ile gündüz 22 derece arasında değişim göstermesi de zirve tırmanış ve inişinin çok zor şartlarda gerçekleştirilmesine neden oldu. Tekir Yaylası, Çoban İni, Develi Sırtı ve Hörgüç Kaya üzerinden aşarak küçük zirveye ulaştık. Kapalı ve rüzgarlı hava şartlarında akşam saatlerinde zirvede bir müddet kaldıktan sonra gece karanlığında 9 saatlik bir yürüyüşün ardından Tekir Yaylası’na dönerek yürüyüşü tamamladık. İlk kez 20 Temmuz 1975 yılında, tek başıma Kıbrıs Barış Harekatı ve Şehitlerimizi Anma, Erciyes Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdim. 44 yılda çeşitli sebeplerle Erciyes'in zirvesine yaklaşık 143 kez tırmandım" diye konuştu.



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