Şehitler anısına kış etkinlikleri

SİVAS Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Yıldız Dağı'nda kış etkinlikleri düzenlendi. Kızak yarışlarının yapıldığı etkinlikte, kar üstünde güreş gösterileri sunuldu.

Sivas Belediyesi tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kızak yarışları düzenlendi. 3 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren sporculara, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından madalya verildi. Ödül töreni sonrası konuşan Başkan Sami Aydın, Sivas ile Yıldız Dağı arasındaki ulaşımı daha güçlü hale getireceklerini belirterek, "Yıldız Dağı Sivas'ın bir hayaliydi. Bu muhteşem tesisin Sivas'a kazandırılmış olması, hem Sivas adına hem bölge adına büyük bir kazanç. İnşallah buranın her sene daha da geliştiğini göreceksiniz. Geçen yıl açıldığında bugüne göre yetersizdi. Ama bu sene çok daha güzel olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıl yaz döneminde yapılacak yeni yatırımlarla burasının çok daha güzel bir konuma kavuşacağını düşünüyoruz" dedi. Konuşmaların ardından Sivaslı güreşçiler kar üstünde güreş tuttu.

Öte yandan hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlarda kayak yapmak için tesislere akın etti. Sivas'tan ve çevre illerden buraya gelenler, bölgede yoğunluk yaşanmasına neden oldu.



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