Şehit Yüzbaşının adı, ağabeyinin görev yaptığı okula verildi

Ergün TOS / FETHİYE(Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in adı, öğretmen ağabeyi Murat Özekin'in görev yaptığı Fethiye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'ndeki Dağlıca 2'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Özgür Özekin, geçen yıl 25 Eylül'de yol kontrolü sırasında teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. Özekin, sevk edildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 29 Eylül'de şehit oldu. Şehit Yüzbaşı Özekin'in adı dün düzenlenen törenle ağabeyi Murat Özekin'in öğretmen olarak görev yaptığı liseye verildi.

Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, isim değişikliği için yapılan törene şehidin annesi Aliye, kardeşleri Murat, Ebru ve Hüseyin Özekin'in yanı sıra Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Jandarma Komutan Vekili Yarbay Numan Öksüz, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende Muğla Valisi Amir Çiçek, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in annesi Aliye Özekin'e çiçek sundu.

'TOPRAĞA DEĞİL KALPLERİMİZE GÖMÜLÜ'

Katılımcılara seslenen Aliye Özekin, oğlunun isminin okula verilmesinin kendisi ve ailesini onurlandırdığını söyledi. Çocukları vatan ve bayrak aşkıyla yetiştiren öğretmenlere teşekkür eden Özekin şöyle dedi:

"Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin'in çocuklarımıza örnek olmasını, vatan ve bayrak için canlarını veren asker ve polisleri örnek almalarını istiyorum. Bu sayede yüce Türk ulusunu hiçbir şer güç yıkamaz. Allah askerimize, polisimize ve vatanı için çalışan herkese güç kuvvet versin. Vatanı için canını veren şehitlerimiz toprağımıza değil kalplerimize gömülü. Ruhları şad olsun" dedi.

Muğla Valisi Amir Çiçek de Türk milletinin kutsal değerlerini korumak için canlarını veren şehitlerini minnetle andığını ve asla unutmadığını söyledi. Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine çok çalışmalarını ve başarıdan başarıya koşmalarını öğütleyen Vali Çiçek, öğretmenlerden Türkiye'nin en önemli yerlerinde görev alacak gençler yetiştirmelerini istedi.

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