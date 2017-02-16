Şehit yakınları ve gaziler kurasız hacca gidecek

Abdullah KÖSE/ANKARA, () - DİYANET İşleri Başkanlığı, 2008 ve sonraki yıllarda kayıt yaptıran gazi ve şehit yakınlarını bu yıl kurasız hacca götürecek.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2017 yılı hac kurasının 24 Şubat günü Türkiye Diyanet Vakfı konferans salonunda, bilgisayar ortamında ve kamuoyuna açık bir şekilde çekilmesini kararlaştırdı. Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında 'oda tercihli ve otel' hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayacak kurada, Diyanet ve acenta ayrımına da gidilmeyecek.

Vatandaşlar, sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'http://hac.diyanet.gov.tr' adresinden sorgulayabilecek. Kurada ismi çıkanlar 'kesin kayıt yaptırabilir' belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac organizasyonu düzenlemek üzere yetki verilen acentelerin bilgisine de yine aynı internet adresinden ulaşılabilecek.

Öte yandan hac kesin kayıtları 27 Şubat-10 Mart tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

GÖRMEZ'DEN ŞEHİT AİLELERİ İÇİN ÖZEL TALEP

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 2008-2017 yıllarında hacca gitmek üzere kayıt yaptırmış tüm gazi ve şehit yakınlarını kurasız götürülmesini önerdi. Başkan Görmez'in talebi, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu tarafından kabul edildi.

Buna göre, şehitlik ve gazilik belgelerini ibraz eden, şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşleri, hac müracaatı için gerekli şartları yerine getirerek Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca götürülecek.

4500 ŞEHİT YAKINI VE GAZİ KAYITLI

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 750 gazi ve şahit yakını kutsal topraklara giderken bu yıl bu rakam kayıt yaptıran ve kaydını yenileyenlerle birlikte yaklaşık 4 bin 500’ü bulacak.

Bu sene hacca gidiş tarihleri 31 Temmuz-26 Ağustos olarak belirlenirken, dönüşler ise 5 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle, il ve ilçe müftülüklerince Nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.

FOTOĞRAFLI