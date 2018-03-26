Şehit Uzman Onbaşı Demir'in ailesine Şehadet Beratı verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'in (24), Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ailesine Şehadet Beratı verildi. Muğla Valisi Esengül Civelek'in beratı takdimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekâtı' şehitlerinden Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'in, Dalaman'ın kırsal Gürleyik Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evinde, Şehadet Beratı verilmesi için tören düzenlendi. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Dalaman İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Resul Bulut, Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve Dalaman İlçe Müftüsü Hasan Yozgat ile şehidin ailesi katıldı.

Vali Civelek, Şehit Fuat Demir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Demir Ailesi'nin acısını paylaştığını belirten Vali Civelek, "Vatan, millet, devlet, bayrak için, istiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını feda eden şehitlerimizin bize emaneti olan bu aziz vatanı sonsuza dek koruyacağız. Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan Uzman Onbaşı Fuat Demir ile birlikte tüm şehitlerimiz ve ebediyete intihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk milleti olarak şehidimizin ailesi ve yakınları olarak sizlere minnettarız. Şehidimizin emaneti olarak, bizler için çok değerlisiniz, önemlisiniz. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi. Vali Civelek, Şehadet Beratı'nı şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'e verdi. Beratın takdimi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Geçen 1 Mart'ta, Afrin kırsalında Hac Bilal Köyü Keltepe bölgesinde, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, 5 gün tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşmüştü.



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