Şehit uzman çavuşun cenazesi Denizli'de gözyaşlarıyla karşıladı

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - FIRAT Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ teröristleriyle çatışmada şehit olan piyade uzman çavuş 40 yaşındaki Emin Güngör'ün cenazesi bugün memleketi Denizli'ye getirildi.

Cenazesi Gaziantep'ten Hava Kuvvetlerine ait uçakla bugün saat 15.15'de Denizli'nin Çardak Havaalanı'na getirilen şehit uzman çavuş Emin Güngör için alanda askeri tören yapıldı. Törene, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli 11. Komando Tugay Komutanı Kıdemli Albay Gültekin Yaralı, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, askeri ve siyasi yetkililer ile şehit ailesi ve yakınları katıldı.

Şehit uzman çavuş Emin Güngör'ün çocukları 15 yaşındaki Sonay, 14 yaşındaki Ceylin ve 9 yaşındaki Miraç Güngör, babalarının Türk bayrağına sarılı cenazesini gözyaşları içinde karşıladı. Bu sırada şehidin küçük kızı Miraç'ın feryatları yürekleri dağlarken onu Vali Altıparmak teselli etmeye çalıştı. Şehidin eşi Ayşe Güngör ise törende güçlükle ayakta dururken, "Eşime bir kerecik sarılsaydım" diye feryat etti. Törende şehidin eşi Ayşe Güngör'ü rütbeli bir kadın asker teselli etmeye çalıştı.

Şehidin babası Ali Güngör ve kayınpederi Ali Osman Çamlı ise cenazeyi en ön safta koltuk değnekleriyle karşıladı. Törende soğuk hava nedeniyle üşüyen şehidin babası Ali Güngör'ün üzerine askerler tarafından battaniye örtüldü. Oğlunun şehit olduğu haberini alınca rahatsızlanıp Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 72 yaşındaki Menendi Güngör, ise anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavide olduğu için törene katılamadı.

Törenin ardından şehit uzman çavuş Emin Güngör'ün cenazesi, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Cenaze törenin ardından bir bölük asker, "Vatan sana canım feda" diyerek yürüdü.

Şehit uzman çavuş Emin Güngör yarın Acıpayam İlçesi'nde öğleyin yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

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