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Şehit uzman çavuşun adı ormana verildi

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), () - SURİYE'nin Cerablus bölgesinde Fırat Kalkanı harekatı sırasında geçen yıl 28 Ağustos'ta şehit olan uzman çavuş 28 yaşındaki Ercan Çelik'in adı, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde ormana verildi. Geçen...

Şehit uzman çavuşun adı ormana verildi

Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), () - SURİYE'nin Cerablus bölgesinde Fırat Kalkanı harekatı sırasında geçen yıl 28 Ağustos'ta şehit olan uzman çavuş 28 yaşındaki Ercan Çelik'in adı, Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde ormana verildi.
Geçen yıl YPG kontrolündeki bölgeden atılan roketle şehit olan şehit uzman çavuş Ercan Çelik, memleketi Akçakoca'da toprağa verildi. Şehit Çelik'in adı, Düzce ile Akçakoca arasındaki D-655 karayolunun Şifali Su mevkisindeki ormana verildi. Şehit Uzman Çavuş Ercan Çelik Hatıra Ormanı'nın açılışına Kaymakam Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Üngüt, diğer protokol üyeleri ile şehidin babası Muhammet ve annesi Şehnaz Çelik katıldı.
Kaymakam Yasin Öztürk, "Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun adını burada yaşatacağız" dedi. Konuşmaların ardından dua edilerek hatıra ormanının açılışı yapıldı.  

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