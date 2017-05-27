Şehit Uzman Çavuş Yavuz Bayram son yolculuğuna köyünde uğurlandı

Ethem YENİGÜRBÜZ/KIZILIRMAK (Çankırı), () - AĞRI'nın Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş 24 yaşındaki Yavuz Bayram'ın cenazesi, Çankırı'nın Kızılırmak İlçesine bağlı Yukarıalagöz Köyü'nde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun cenazesinde baygınlık geçiren anne Afife Bayram, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım" diyerek göz yaşı döktü

Şehit Uzman Çavuş Yavuz Bayram'ın cenazesinin önce ailesinin yaşadığı Ankara'da defnedileceği belirtildi. Ancak ailenin son anda yaptığı karar değişikliği ile baba ocağı Çankırı'nın Kızılırmak İlçesi Yukarıalagöz Köyü'ne getirildi. 3 kız kardeşi bulunan şehit Bayram'ın cenazesi, ambulansla önce köydeki amcasının evinin önüne getirilip, komşuları ve vatandaşlardan helallik alındı. Bu sırada güçlükle ayakta duran şehidin annesi Afife Bayram baygınlık geçirince, sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Şehidin MS hastası olan babası Kamil Yavuz ile bir yıl önce evlendiği eşi Yasemin Bayram da yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Şehidin annesi Afife Bayram oğlu için göz yaşı dökerken, "Ben seni böyle mi karşılayacaktım" diyerek ağıt yaktı. Şehidin kız kardeşleri ilknur ve Mahmure Bayram ile evli olan Ceylan Korkut da kardeşleri için göz yaşı döktü.

3 yıldır görev yapan Şehit Uzman çavuş Yavuz Bayram'ın öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Çankırı Valisi Mesut Köse, Ak Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Kızılırmak Belediye Başkanı Bayar Soysal, protokol ile Ankara ve Çankırı'dan gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Çankırı Müftü Yardımcısı Uğur Demirel kıldırdı. Şehidin cenazesi, törenin ardından omuzlarda taşınarak köy mezarlığına getirilerek toprağa verildi.

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